Задолженность казанцев за тепло достигла 1 млрд рублей: в городе подвели итоги отопительного сезона

За поставку тепловой энергии казанцы задолжали управляющим компаниям 1,06 млрд рублей, констатировал сегодня на «деловом понедельнике» председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин. Город уже начал готовиться к новой зиме. Проблемным вопросом остаются крышные котельные многоквартирных домов — сейчас жильцы «оплачивают по факту потребленный котельными газ и электроэнергию». Помочь может пример Москвы, говорит Хисматуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанцы должны за тепло порядка 1 млрд рублей

В этом году отопительный сезон в Казани длился 220 дней — на 24 дня дольше, чем в прошлом, рассказал председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин. Подачу тепла начали 29 сентября, а закончили — 7 мая.

За поставку тепловой энергии казанцы задолжали перед управляющими компаниями 1,06 млрд рублей, констатировал докладчик. По «Татэнерго» сумма составила 710 млн рублей, по «Казэнерго» — 353 млн. При этом долг управляющих компаний достиг перед «Татэнерго» 4 млн рублей, а «Казэнерго» — 21 млн рублей.

Ведется системная работа по взысканию задолженности, сообщил Хисматуллин. На рассмотрении судов иски на 274 млн рублей, открыты исполнительные производства на 334 млн рублей.



«Жильцы оплачивают потребленные котельными газ и электроэнергию»

Проблемным вопросом остаются крышные котельные многоквартирных домов, заявил председатель комитета ЖКХ. Их в Казани насчитывается 21. Оборудование котельных выходит из строя, при этом большая часть элементов была изготовлена в 1980-х, и сейчас их выпуск прекращен. Часть оборудования выпускается в недружественных странах. Наиболее проблемными остаются объекты по улицам Олонецкой и Карбышева.

По Жилищному кодексу России крышные котельные являются составной частью отопительной системы дома.

— Соответственно, их содержание осуществляется в рамках платы граждан за общее имущество без учета специфики оборудования и пр. Жильцы этих домов оплачивают по факту потребленные котельными газ и электроэнергию, а на содержание котельных отдельных средств не предусмотрено, — говорит Хисматуллин.

Замена крышных котельных не входит в вид разрешенных работ по программе капремонта многоквартирных домов. Казань изучила опыт Москвы. В столице котельные решением правительства выведены из состава общего имущества и отнесены к объектам теплоснабжения. Раис дал соответствующим министерствам задание проанализировать этот вопрос, добавил докладчик.



Сколько километров сетей отремонтируют перед новой зимой?

Благодаря подготовке к отопительному сезону резонансных аварий удалось избежать, подчеркнул Хисматуллин. По его словам, за последние несколько лет аварий, повлекших отключение отопления потребителей на срок более шести часов, в городе не допущено.

В прошлом году Казань впервые готовилась по новым правилам Минэнерго России. После проверки акт готовности городу выдали, но с замечаниями. Вовремя устранить получилось не все из них.

— В текущем году эти замечания учтены, мы согласовали с управлением Ростехнадзора по РТ дорожную карту мероприятий и планово ведем подготовку к отопительному сезону, — заключил спикер.



Подготовка к новой зиме уже начата. В Казани предстоит промыть и опрессовать 11 тыс. км трубопроводов и внутридомовых сетей отопления. «Казанские тепловые сети» собираются отремонтировать 22,8 км сетей, АО «Казэнерго» — провести замену 14 км сетей и реконструкцию 22 котельных.

— Помогает качественно подготовиться к зиме ремонт жилого фонда. В 2025 году в Казани отремонтированы системы отопления в 46 домах, в 2026-м ведутся работы в 56, — сообщил Ильсур Хисматуллин.

Полная готовность объектов теплоснабжения и социальной сферы должна быть обеспечена к 1 сентября. До 10 сентября паспорта готовности получат жилые дома, а до 25 октября — теплоснабжающие организации.

Что касается прошлого года, АО «Татнэнерго» завершило строительство перекачивающей тепловой насосной станции ПНС-5, что позволяет подключить к теплу новые территории зареченской части Казани. Было построено 2,1 км сетей, отремонтировано — 27 км. АО «Казэнерго» заменило более 12 км тепловых сетей и реконструировало 24 котельные.



В Татарстане количество инцидентов, нарушивших снабжение домов коммунальными ресурсами, остается высоким

В целом по Татарстану количество инцидентов, нарушивших бесперебойное снабжение жилых домов коммунальными ресурсами, остается высоким, стало известно на заседании Кабинета министров, посвященном итогам работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов РТ в отопительный период-2025/2026 (состоялось 17 мая). Во время заседания премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что в сфере ЖКХ зафиксировано 4 283 аварии, из которых 988 случаев связаны с перебоями подачи тепла. Основная причина перебоев — высокий износ коммунальных сетей.

В ГИС РТ «Народный контроль» поступило 5 992 уведомления, по 4 984 из которых были приняты меры. Кроме того, Государственная жилищная инспекция получила 13 127 обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление услуг.

Премьер-министр РТ попросил руководство Минстроя РТ, руководителей теплоснабжающих организаций и глав муниципальных районов усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026—2027 годов.

— Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Важно своевременно выявлять и заменять изношенные сети тепло— и водоснабжения, — сказал он.

