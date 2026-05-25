Вячеслав Пимурзин: «Мы нашли инвестора для проекта на Технической, где будет много городских активностей»

Владелец ДОФ договорился с кредитором о вариантах урегулирования спора и планирует развивать «Креативный кластер» за 1,2 млрд рублей

Владелец компании «Твой дом», казанский бизнесмен Вячеслав Пимурзин, известный проектами в сфере редевелопмента, пришел к соглашению с основным кредитором Ильдусом Муратшиным в рамках спора в арбитраже. Основатель «Доступного офисного фонда» договорился о возможных вариантах урегулирования спора: «Нам удалось наладить конструктивный диалог», — сообщил он. Параллельно предприниматель запускает новый проект по созданию «Креативного кластера» на ул. Технической с общей суммой вложений в 1,2 млрд рублей, для которого уже нашел инвестора. Подробностями глава ДОФ поделился в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Нам удалось наладить конструктивный диалог»

— Вячеслав Валерьевич, о чем удалось договориться с другой стороной спора — предпринимателем Ильдусом Муратшиным?

— Мы на пути к решению вопроса, нам удалось наладить конструктивный диалог, и сейчас мы ведем переговоры. Важно согласовать все детали с юристом партнера, чтобы они подтвердили условия.

С Муратшиным мы оставляем на время вопросы банкротства и субсидиарной ответственности, как гарантию для них в получении суммы, которая теперь уменьшилась (изначально сумма требований составляла 306,4 млн руб., — прим. ред.). Ему тоже важно разрешение этой истории, которая затянулась.

— Насколько знаю, сейчас вы заняты запуском нового проекта — чем привлек этот объект?

— Вся эта история с Технической, 120б у нас как‑то неожиданно получилась. Когда мы пришли на эту территорию в декабре, мы увидели это прекрасное здание, которое абсолютно подходило нам под редевелопмент. Мы искали подходящее пространство в Казани где‑то полтора года, потому что после успеха «Теплоприбора» мы взяли для себя планку — следующий проект будет во многом круче, чем ранее.

За это время мы дополнительно накопили очень сильную компетенцию, потому что конструктивно общаемся с крупнейшими архитектурными бюро, с большим количеством профессионалов из разных сегментов рынка — от ведущих девелоперов до технических сотрудников. Соответственно, искали объект и нашли его на Технической — именно такой, что нужен, учитывая, что это очень интересная ревитализация промышленных пространств.

— В чем заключается концепция нового проекта?

— Мы хотим создать креативное пространство — но термин «креативный кластер» вызывает разное восприятие. У кого‑то фундаментальное понимание: «офис — это понятно, а креативный кластер — не очень». Поэтому сейчас мы уточняем концепцию: это территория, которую мы создаем для города и его людей, преимущественно для молодежи. Цель — создать площадку для событийных историй Казани: экологичную, интересную, информативную, чтобы это было полезно, интересно и нужно горожанам.

— Насколько большой износ здания, над чем предстоит поработать?

— Объект на Технической — это промышленная зона, строение 1976—1978 годов, требует серьезного обновления, начиная с коммуникаций и заканчивая стилистическими решениями, фасадными и внутренними. Почти вся выручка с аренды там уходит на обслуживание этой базы, потому что она большая и требует соответствующих затрат по отоплению, электричеству. В здании большие теплопотери, необходимо уже сегодня принять определенные конструктивные решения.

На данный момент база выглядит не лучшим образом, то есть технически она прекрасна, но визуально для арендатора, естественно, выглядит ужасно вкупе с разбитыми дорогами. Поэтому нет возможности сдать ее по нормальной коммерческой ставке. Для этого туда необходимо вложить несколько сотен миллионов рублей, чтобы получить нормальный арендный поток. Круто, что мы получаем для себя эту работу и новое пространство, чтобы преобразовать его.

ТЦ «Восточный» — единственный в регионе мусульманский рынок

— А что будет с торговым центром «Восточный»?

— Торговый центр остается в своем формате — это уникальный проект, единственный в регионе мусульманский рынок. Сюда приезжают покупатели со всех районов и даже из других регионов.

По данным датчиков посещаемости, около 10 тысяч целевых клиентов за неделю. Для объекта площадью 1,5 тысячи квадратных метров это прекрасный результат. У нас есть четкое видение, как увеличить этот поток. Мы начали изменения с точки зрения развития торговли: закупили торговое оборудование, разработали айдентику, составили дорожную карту. Знаем, как увеличить поток практически в два раза за счет определенных решений. Потребуется не менее полугода для развития. За 20 лет никто не проводил такой работы в этом торговом центре.

Арендаторы сидят здесь по 10—15 лет, видели все, потому что объект неоднократно проходил процедуру банкротства. Однако у нас есть решение, которое позволит вывести этот объект на новый уровень развития. За год работы над проектом мы привлекли многих специалистов, консультировались по разным вопросам. Планируем завершить начатое и сделать этот центр еще одной точкой притяжения для туристов. Уникальная мусульманская продукция, аналогов которой нет, станет изюминкой Казани — еще одной точкой туристического трафика.

— Вы рассматривали возможность продажи ТЦ?

— Да, были предложения по продаже, но под другие виды деятельности: апартаменты, офисы, представительства. Локация уникальная, с большим трафиком. Но мы не могли изменить концепцию, рынок имеет религиозный характер, а многие арендаторы — семейные династии, они работают здесь долгие годы, и у некоторых по 3—5 точек. Учитывая, что моя мама и вся семья в исламе, я не готов был менять концепцию. Условие было — оставить арендаторов и сохранить их.

«Мы не против проверок — пусть проверяют»

— В рамках судебного спора арбитражный управляющий пытается оспорить несколько ваших сделок, заявляя о передаче активов близким родственникам и снятии наличных.

— В проекте «Теплоприбор», как вы все знаете, официально участвовала моя бывшая супруга, с которой мы уже порядка 10 лет не находимся в официальном браке. Ее профессионализм и большой опыт сыграли ключевую роль — она работала в продажах, выстраивала целые сети, была финансовым директором одной из крупнейших компаний, параллельно ведет собственный бизнес, у нее есть ресторан. Ее участие в проекте стало одной из причин успеха.

Она изумительно выполнила свою работу как руководитель проекта, в том числе открыла столовую в «Теплоприборе». Вложила собственные средства, и сегодня там питается весь квартал, люди специально приходят.

Что касается снятия наличных — это нормальная практика в рамках операционной деятельности. Вопрос в документальном подтверждении операций. Если бизнес не может подтвердить затраты, он выплачивает налог с этих сумм. У нас доходы минус расходы. В случае неподтверждения операций мы выплачиваем налог — это стандартная ситуация.

Наша деятельность строится так: к нам обращаются клиенты с просьбой продать их объект. Мы заключаем соглашение — например, фиксируем 50 млн рублей, а все, что свыше, забираем деньгами или помещением.

Когда проект выполняется, мы забираем помещение и реализуем его либо отдаем бартером подрядчикам, партнерам — это нормальная практика всех девелоперов.

Арбитражный управляющий должен проверить правомерность передачи помещений. Если видит нарушения, включает их в конкурсную массу. Мы не против проверок — пусть проверяют. Обычная практика — подрядчики берут бартером, часто по заниженной стоимости. Это взаимовыгодно: они получают помещение по сниженной цене, могут продать его и компенсировать разницу.

В «Креативный кластер» на Технической вложат 1,2 млрд рублей

— Как быстро окупился ваш предыдущий проект?

— «Теплоприбор» достиг экономического эффекта за год. В течение года он был перестроен: сначала технически реализован, потом — экономически, и все помещения были проданы. Нужно понимать, как мы разговариваем с девелоперами. Нас спрашивают: сколько у нас офисов, отвечаем — 156, и удивляются, что мы все продали за год. Был даже такой момент: мы продали примерно 40% помещений, когда вообще ничего не было. Просто стояло здание, шел демонтаж ветхих конструкций. Круто, что нашлись люди, которые поверили и зашли в проект, дали возможность его реализовать.

— Как сказалась на бизнесе судебная тяжба и каковы перспективы компании?

— Несмотря на сложности, компания выросла, мы привлекли новых специалистов, запустили новые проекты, каждый день увеличиваем компетенцию. Налоговая задолженность погашена — считаем выплаты налогов очень важным моментом. Государство должно получать свои средства. Эта ситуация не отразилась на общем ведении бизнеса: компания продолжает активно работать и развиваться.

Мы нашли нового инвестора для проекта на Технической, пока не будем его называть. Концепция — креативный кластер с четкой направленностью, где будет много городских активностей. Общий объем вложений в проект составит 1,2 млрд рублей. Это даст новую точку развития для города и креативных индустрий. Скоро представим финальную концепцию.