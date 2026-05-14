Татарстан остается в числе лидеров по спросу на новостройки, несмотря на общее снижение

В марте — апреле 2026 года российский рынок новостроек пережил период естественной коррекции: по данным президента Российской гильдии риелторов Артемия Шурыгина, продажи по стране снизились на 14% в натуральном выражении и на 9% в денежном.

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по активности на рынке недвижимости. Вместе с Московской агломерацией, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью республика демонстрирует показатели выше среднероссийских. В отдельных случаях здесь фиксируется двузначный рост числа сделок и выручки.



На текущий момент рынок адаптируется к обновленным условиям господдержки, особенно в сегменте семейной ипотеки. Покупатели, не успевшие приобрести жилье в начале года, заняли выжидательную позицию, отслеживая изменения банковских условий и сигналов регулятора. Ипотечный рынок в марте показал восстановление после февральской паузы, что поддержало продажи новостроек.

При этом в крупных городах вырос интерес к вторичному и загородному жилью, однако первичный рынок сохраняет свои позиции. Напомним, что цены на новостройки в Казани перестали расти второй месяц подряд.

Наталья Жирнова