В Москве «вторичка» в апреле подорожала на 1,9%, в Питере — на 1,5%, а в Казани — на 1%

Рост цен на «вторичку» снова немного опережает подорожание новостроек

По итогам апреля 2026 года вторичное жилье подорожало в большинстве городов-миллионников. Самый сильный рост был отмечен в Москве (+1,9%, до 426 тыс. рублей за кв. м.), Санкт-Петербурге (+1,5%, до 257 тыс.) и Краснодаре (+1,4%, до 137 тыс.), следует из аналитики портала «Мир квартир».

Следом по динамике роста цен расположились Казань (+1%, до 204 тыс.) и Нижний Новгород (+0,8%, до 165 тыс.). Далее в списке — Омск (+0,6%, до 118 тыс.), Ростов-на-Дону (+0,5%, до 131 тыс.), Новосибирск (+0,4%, до 138 тыс.) и Красноярск (+0,3%, до 138 тыс.).

Минимальный рост цен зафиксирован в Уфе (+0,1%, до 135 тыс.), Самаре (+0,1%, до 132 тыс.), Челябинске (+0,1%, до 113,9 тыс.) и Уфе (+0,1%, до 135 тыс.).

Еще в четырех городах цены и вовсе снизились. Среди них: Воронеж (-0,2%, до 117 тыс.), Волгоград (-0,4%, до 108 тыс.), Пермь (-0,5%, до 128 тыс.) и Екатеринбург (-0,9%, до 145 тыс.).

— Рост цен на «вторичку» снова немного опережает подорожание новостроек (+0,6% в апреле), поскольку спрос продолжает утекать в сегмент «подержанных» квартир: они просто стоят дешевле. Тем не менее этот рост нельзя назвать впечатляющим, тем более в ряде городов наблюдается небольшое падение стоимости. Ипотечные ставки на квартиры пока не радуют потребителя, несмотря на обнадеживающий курс на снижение «ключа» Центробанком. Впрочем, когда ставка опустится достаточно низко и ипотека наконец существенно подешевеет, покупатели снова обратят свои взоры на «первичку», и она начнет дорожать быстрыми темпами, опережая регулярный рынок. Поэтому сейчас хорошее время для продавцов вторичных квартир, — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Никита Егоров