Росимущество получило активы экс-мэра Бугульмы и его близких на 122 млн в Москве, Сочи и Казани

Две изъятых в доход государства иномарки — уже на торгах

На электронной площадке ГИС «Торги» стартовал прием заявок по лоту, ставшему предметом скандального антикоррупционного дела в Татарстане. Автомобиль Mazda изъяли в доход государства по решению Бугульминского горсуда, удовлетворившего иск прокурора Татарстана к бывшему мэру Бугульмы Линару Закирову и его экс-подчиненной.

Черная Mazda CX-5 2022 года выпуска выставлена на продажу по начальной цене 2 млн 360 тысяч рублей (с учетом НДС). Заявленный шаг аукциона — 118 тысяч рублей. Прием заявок стартовал 22 мая и завершится 16 июня, а сами торги назначены на 10 утра 19 июня.

С 2023 года этот автомобиль находился в собственности Евгении Старостиной, работавшей секретаршей в аппарате администрации Бугульминского района. В 2025-м глава прокуратуры РТ Альберт Суяргулов потребовал изъять эту иномарку, и трехкомнатную квартиру Старостиной, настаивая, что данные покупки в отсутствие законных источников доходов оплатил бывший мэр. В Бугульминском суде Старостина называла оспариваемые активы на 7 млн рублей подарком мужчины, но персональные данные благодетеля сообщать отказалась. Иск был удовлетворен, и этой весной решение вступило в силу.

Повторно на электронные торги выставлен и белоснежный Porsche Cayenne 2019 года выпуска, ранее оформленный на тещу Закирова и находившийся в его пользовании. Первый аукцион с начальной ценой в 4,9 млн рублей в марте текущего года был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. На тот момент в описании лота указывалось — ключи и документы на автомобиль отсутствуют. К сегодняшнему дню картина поменялась — к автолоту прилагаются ключ, свидетельство и паспорт транспортного средства. При этом начальная цена снизилась до 3 млн 397 тысяч рублей, а шаг аукциона — до 169,85 тыс. рублей.

Прием заявок от желающих продлится до 10 июня, а сами торги должны пройти 15-го в 10 утра.

Напомним, Porsche был изъят приставами в рамках исполнения решения Высокогорского суда Татарстана, который удовлетворил требования прокурорского иска к бывшему мэру Бугульмы и его близким на 115 млн рублей, включая жилье и участки в Казани, Москве и Сочи, а также оформленную на тещу Закирова, Резиду Хамзину, иномарку. Отменить это решение юристам ответчиков не удалось ни в апелляции, ни в кассации.

Как отмечают источники «Реального времени», в данный момент приставам удалось полностью исполнить оба антикоррупционных решения к Линару Закирову и соответчикам. В Татарстане изъяли две иномарки, место на парковке и квартиру площадью 127,5 кв. м в казанском ЖК «Дом на кремлевской», в Москве — жилье площадью 70 «квадратов» в высотном ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, в Сочи — квартиру 130,8 кв. м в ЖК Golden Palace, дом 207 «квадратов» с участком в коттеджном поселке «Рич&Рич» и 1/4 доли земельного участка 239 кв. м в селе Молдовка.

Ключи от объектов недвижимости были переданы еще несколько месяцев назад, по завершении процедуры оценки их тоже выставят на торги.