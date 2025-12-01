В Бугульме УК «Луч» лишилась лицензии и оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушения

Несмотря на попытки руководства компании сдать квалификационный экзамен для продолжения деятельности, системные нарушения так и не были устранены

Директор управляющей компании «Луч» получила штраф в размере 50 тыс. рублей после проверок, выявивших серьезные недостатки в обслуживании жилых домов. В частности, в домах №24 по улице М. Джалиля и №81 по улице Нефтяников обнаружены протечки канализационной системы, захламленные подвалы и отсутствие должного проветривания. Об этом сообщает пресс-центр Жилинспекции Татарстана.

Помимо этого, УК «Луч» лишилась лицензии, которую отозвала Жилищная инспекция. Были выявлены существенные недочеты в работе с системой ЖКХ. Так, в нее внесены лишь 85% показаний квартирных приборов учета за сентябрь. Также только 69% жильцов получили электронные платежные документы, что создает трудности при сверке и оплате коммунальных услуг. Еще одна проблема затронула 284 собственника, которые лишены возможности участвовать в общих собраниях в заочной форме. Причина — отсутствие или некорректная привязка кадастровых номеров их квартир к базе Росреестра, что не позволяет подтвердить право собственности.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сообщается, что, несмотря на попытки руководства компании сдать квалификационный экзамен для продолжения деятельности, системные нарушения так и не были устранены. В настоящий момент УК «Луч» продолжает временно обслуживать 12 многоквартирных домов в Бугульме до тех пор, пока жители не определят новую управляющую организацию — либо через открытый конкурс, либо путем собственного решения.

Ранее Жилинспекция Татарстана отказала УК «Жилтехсервис» в продлении лицензии.

Наталья Жирнова