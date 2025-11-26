В Татарстане тарифы за ЖКУ вырастут на 1,7 и 13,4% — по ПФО больше только у Удмуртии

Рост тарифов будет осуществлен в два этапа: с 1 января и с 1 октября

Правительство России утвердило предельные значения индексации платы за ЖКУ на 2026 год. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, для Татарстана этот показатель с 1 октября установлен на уровне 13,4%. Рост тарифов будет осуществлен в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Первое повышение связано с ожидаемым ростом НДС.

С 1 января 2026 года предельное повышение тарифов для всех регионов России будет одинаковым и составит в среднем 1,7%.



С 1 октября он различается в зависимости от субъекта. Среди регионов ПФО, помимо Татарстана с его 13,4%, тарифы вырастут следующим образом:

Удмуртия — 15%,

Оренбургская область — 12,5%,

Мордовия — 11,9%,

Саратовская область — 11,1%,

Башкирия — 10,7%,

Чувашия — 10,7%,

Нижегородская область — 9,9%,

Ульяновская область — 9,9%,

Пензенская область — 9,7%,

Самарская область — 9,4%,

Марий Эл — 9,4%,

Кировская область — 8,9%.

Сильнее всего тарифы с 1 октября вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Республике Северная Осетия (16,3%).

Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в Хакасии (8%), Чукотском автономном округе (8%), Бурятии (8,9%), Кировской области (8,9%) и Сахалинской области (9%).

В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.

