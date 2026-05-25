Меняем подход, а не все оборудование: умный контроль энергоресурсов

Как это работает на практике — рассказал руководитель направления АСУТП ТГК-16 Андрей Воропаев

Фото: Артем Дергунов

Современные цифровые решения позволяют поддерживать точность и надежность счетчиков тепла, воды, газа и электричества даже на устаревших узлах учета. Регулярное обслуживание, наблюдаемость и статистическая аналитика часто эффективнее и экономичнее полной модернизации. Как это работает на практике и какие шаги дают максимальный эффект — рассказал в авторской колонке руководитель направления АСУТП АО «ТГК-16» Андрей Воропаев.

Почему не всегда нужно менять все и сразу

Модернизация узлов учета — это не всегда неизбежная замена всего оборудования на самое современное. На практике узлы, эксплуатирующиеся 20–25 лет и более, при правильном обслуживании способны выдавать корректные и стабильные показания. Классические методы измерения, которые использовались еще в прошлом веке, не утратили своей работоспособности и точности в тех случаях, когда сохраняются требования к эксплуатации и своевременно устраняются мелкие дефекты. Новые приборы, безусловно, удобнее в монтаже и реже подвержены внешним воздействиям, но замена всего узла — это значительные материальные и организационные затраты. В тех случаях, когда объект уже работает и показывает стабильные результаты, экономически выгоднее поддерживать существующее, а не менять его полностью ради новизны.

Наблюдаемость и баланс как инструменты контроля качества

Существенным изменением в подходе к учету стало внедрение наблюдаемости и аналитики. Сравнение входных и выходных параметров, построение балансов и наблюдение за их поведением в реальном времени позволяют выявлять отклонения намного оперативнее, чем периодические обходы и ручная обработка данных. Если сумма параметров входа и выхода находится в допустимых статистических пределах, можно с высокой долей уверенности считать, что узлы работают корректно. Любое вмешательство, поломка или постепенное ухудшение состояния одного из элементов сразу сказываются на балансе системы и становятся заметными в автоматическом режиме. Это дает возможность направлять специалистов точечно — не на профилактический объезд всех узлов, а именно туда, где необходимо вмешательство.

Практическая реализация: информатизация и объединенный мониторинг

Наша компания реализует этот подход с помощью информационной системы комплексного учета энергоресурсов, внедрение которой началось на наших теплостанциях еще в 2019 году и в первом квартале 2026 года была расширена до управленческого аппарата.

В первом квартале к системе подключены узлы учета тепловой энергии, газа и воды, во втором квартале планируется поэтапное подключение всех узлов учета электрической энергии, а до конца года — технических узлов энергоресурсов. Настроенная дискретность сбора данных в три минуты дает детальную картину поведения узлов в динамике, а автоматическая генерация отчетов и рассылка управленческой информации значительно упрощают работу руководителей и контрагентов. Доступ к системе получили все подразделения центрального офиса, организовано обучение персонала, включая очные курсы у производителя в Екатеринбурге, чтобы специалисты могли быстро и корректно работать с платформой.

Экономика и пошаговая модернизация

Экономический смысл предлагаемого подхода в том, что вложения делаются целенаправленно и только там, где это оправдано данными мониторинга. Пример очевиден: старый узел может состоять из нескольких приборов, связанных трубками и крошечными вентилями, тогда как современный расходомер на ультразвуковой базе интегрирован в один корпус и требует меньше обслуживания. Однако перевод всех узлов на такие решения сразу — это дорого и часто неоправданно. Намного эффективнее поддерживать существующую инфраструктуру в рабочем состоянии, выводить ее на цифровой учет и уже на основании накопленных статистических данных принимать решение о локальной замене наиболее проблемных элементов.

Дальнейшее развитие: беспроводные сети и цифровая трансформация. В рамках проекта цифровой трансформации мы планируем развивать сбор дополнительных технических параметров и использовать беспроводные решения для передачи данных с объектов. Это позволит снизить трудоемкость и повысить надежность получения информации, особенно в труднодоступных местах. Непрерывный поток данных, интегрированный в управленческую платформу, станет основой для принятия более точных управленческих решений, оптимизации затрат и планирования модернизации.

И да, в прошлой статье мы с вами мечтали, что в этом году я должен сказать коллегам о том, что мы начали внедрять систему контроля процессов технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Сейчас могу с радостью подтвердить — этот процесс стартовал, мы плотно вовлечены в него на ближайшие годы, и это точно даст результаты.

Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег со Всемирным днем метрологии, который ежегодно отмечается 20 мая. В 2026 году он проходит под девизом: «Метрология: укрепление доверия к принимаемым решениям». Этот девиз как нельзя точнее отражает ценность работы метрологов, ведь измерения — это фундамент любых ответственных шагов. А решения, принятые на основе измерений, обладают большей ценностью.