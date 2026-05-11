Арендовать самую дешевую квартиру в Казани стоит почти вдвое меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве

В столице Татарстана минимальная арендная ставка составила 14 тыс. рублей в месяц

Арендовать самую недорогую квартиру в Казани стоит 14 тыс. рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Речь идет о съеме «однушки» площадью 30 кв. м. в Кировском районе Казани. Согласно фотографиям, ремонт в квартире остался с «советских времен».

В свою очередь, в Москве минимальный ценник за аренду квартиры составил 25 тыс. рублей в месяц. За эти деньги в столице России выставили однокомнатную квартиру площадью 32 «квадрата» в районе Центральное Чертаново. Однако отмечается, что объект сдают до сентября — октября, так как квартира выставлена на продажу.

Тем временем в Санкт-Петербурге снять квартиру обойдется минимум в 25 тыс. рублей. За такую сумму на площадке выставили студию площадью 25 кв. м в Кировском районе города. Судя по фото, на объекте сделан косметический ремонт.

Ранее сообщалось, что снять самую дорогую квартиру в Москве стоит почти в 12 раз дороже, чем в Казани.

Никита Егоров