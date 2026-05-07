Для дублера Горьковского шоссе в Казани изымут частный земельный участок в Старом Аракчино

В рамках реализации проекта городские власти проведут оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключат соглашения с собственниками

Исполнительный комитет Казани принял решение об изъятии земельных участков для строительства новой автомобильной дороги: объект соединит дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской в Кировском районе города. Это следует из документа постановления.

Под строительство дороги попадет земельный участок в районе 2-й Старо-Аракчинской улицы. На этой территории расположены жилой дом площадью 42,6 квадратного метра и гараж площадью 82,7 квадратного метра.

В рамках реализации проекта городские власти проведут оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключат соглашения с собственниками. После этого планируется регистрация прав муниципального образования на данные участки.

Ранее стало известно, что в Татарстане изымут земельные участки юрлиц для строительства автодороги М-7. Они расположены в Мензелинском районе и находятся в собственности ООО «Тукаевская земельная компания» и ООО «Камский бекон».

Наталья Жирнова