Для дублера Горьковского шоссе в Казани изымут частный земельный участок в Старом Аракчино
Исполнительный комитет Казани принял решение об изъятии земельных участков для строительства новой автомобильной дороги: объект соединит дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской в Кировском районе города. Это следует из документа постановления.
Под строительство дороги попадет земельный участок в районе 2-й Старо-Аракчинской улицы. На этой территории расположены жилой дом площадью 42,6 квадратного метра и гараж площадью 82,7 квадратного метра.
В рамках реализации проекта городские власти проведут оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключат соглашения с собственниками. После этого планируется регистрация прав муниципального образования на данные участки.
Ранее стало известно, что в Татарстане изымут земельные участки юрлиц для строительства автодороги М-7. Они расположены в Мензелинском районе и находятся в собственности ООО «Тукаевская земельная компания» и ООО «Камский бекон».
