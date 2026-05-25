Фаниль Аглиуллин: «Будем думать, как найти контакт, — многие сироты не проживают в своих квартирах»

Долг сирот за ЖКУ достиг 94,5 млн рублей, Татарстан хочет выйти с инициативой о выселении злостных неплательщиков

В Татарстане увеличилась задолженность по арендным платежам за государственное имущество, сумма превысила 300 млн рублей. Основные причины — экономические трудности арендаторов и банкротство крупных должников. Беспокойство вызывают и возросшие на треть долги детей-сирот за ЖКУ — почти 95 млн. Подробнее о проблеме, законодательной инициативе по выселению злостных неплательщиков и других мерах, которые помогут решить земельные споры и повысить прозрачность рынка недвижимости, — в интервью «Реальному времени» рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

Долг по аренде госимущества за год вырос до 300 млн

— Фаниль Анварович, какова задолженность в местные бюджеты по арендным платежам за имущество и землю в Татарстане и как она изменилась за год?

— Размер задолженности перед местными бюджетами по договорам аренды имущества и земельных участков на 1 апреля текущего года составляет 300 млн рублей, из них по договорам аренды имущества — 25 млн, по договорам аренды земель — 275 млн.

По сравнению с началом года задолженность перед местными бюджетами, к сожалению, увеличилась на 12 млн рублей (288,48 млн на 1 января 2026 года), из них по договорам аренды земельных участков задолженность увеличилась на 7 млн (на 2,6%), по договорам аренды имущества — на 5 млн (на 24,8%). Но при этом хочется отметить, что задолженность по земле за март удалось снизить на 15 млн рублей.

— В каких районах больше всего долгов и с чем это связано?

— Наибольший рост задолженности по договорам аренды земли в 14 муниципальных образованиях: Агрызском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Высокогорском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Нурлатском районах и Казани. Задолженность по договорам аренды имущества увеличилась в трех муниципалитетах: Зеленодольском, Чистопольском районах и Казани.

Рост задолженности носит комплексный характер и обусловлен совокупностью нескольких факторов, а не какой-то одной причиной. На увеличение суммы долга влияют и экономические факторы. Многие арендаторы испытывают давление из-за роста цен на товары, удорожания ресурсов и логистических издержек. Это снижает их платежеспособность. Ряд крупных должников находятся в процедурах банкротства или ликвидации, что делает возврат средств сложным и длительным процессом. Так, задолженность организаций, находящихся в стадии ликвидации или банкротства, составляет на сегодня 64 млн рублей. По сути это невозвратные долги, которые в последующем придется списать.

Работа муниципалитетов также играет важную роль в мероприятиях по снижению задолженности. В особенности в районах с большим количеством арендаторов, где необходимо постоянно актуализировать данные по задолженности и в случае выявления новых фактов неуплаты своевременно направлять в адрес должников претензии о погашении задолженности и подавать иски в суды.

Неплатежи могут быть связаны и со случаями намеренного уклонения арендаторов от исполнения своих обязательств по договорам аренды, которые требуют применения юридических мер. Нельзя исключать и форс-мажорные обстоятельства.

Основная задолженность — по аренде земли

— Есть ли районы, где задолженность отсутствует? Какие меры там принимались для ее предотвращения?

— Да, такие районы есть. По договорам аренды земельных участков задолженность отсутствует в пяти муниципальных образованиях: Актанышском, Атнинском, Сабинском, Тюлячинском, Черемшанском районах. По договорам аренды имущества задолженность отсутствует в 34 муниципальных образованиях республики.

Как я уже отметил, основная задолженность приходится на аренду земли. Муниципалитеты применяют системный подход к предотвращению и минимизации задолженности по аренде земли и имущества. Например, ведение и поддержание в актуальном состоянии реестров договоров аренды, проведение систематической претензионно-исковой работы с должниками, своевременное расторжение договоров, проведение заседаний межведомственных комиссий с приглашением арендаторов-должников, своевременное включение в реестр требований кредиторов в случае возникновения задолженности у организаций, находящихся в процедуре банкротства, проведение совместной работы со службой судебных приставов по исполнению принятых решений суда о взыскании задолженности. Все зависит от грамотной организации работы на местах.

Арендные долги в полмиллиарда наполовину сократили

— Какие категории должников преобладают — юрлица, ИП, физлица? Есть ли среди них систематические неплательщики?

— Основную категорию должников составляют, конечно же, коммерческие организации, которые являются основными арендаторами крупных земельных участков и помещений. Индивидуальные предприниматели и физические лица встречаются в меньшем количестве.

Да, систематические неплательщики есть, и мы совместно с Министерством финансов, Службой судебных приставов и муниципальными образованиями активно работаем над снижением их задолженности.

Так, в 2020 году задолженность доходила до 518 млн рублей. За шестилетний период удалось сократить сумму на 44,3%, или на 229,6 млн рублей.

Мы регулярно проводим балансовые комиссии и приглашаем должников. Например, недавно приглашали ООО «Логос», АО РКЦ «Земля» — у них были проблемы, но они своевременно погасили задолженность. Задержки с выплатами возникают, например, когда контрагентам самим не вовремя оплачивают контракты. В каждом таком случае мы разбираемся индивидуально и стараемся проявить понимание.

Есть и более крупные должники, к примеру «Гемонт», сумма задолженности у него существенная, но он находится в стадии банкротства. Мы постоянно отслеживаем ситуацию по таким компаниям.

— Какие меры принимаются для снижения задолженности, эффективны ли они?

— Муниципальные образования применяют комплекс мер для взыскания задолженности. Сюда входит мониторинг платежей, отслеживание платежных поручений и выявление просрочек. Досудебное урегулирование, которое направлено на погашение долга путем направления претензий и переговоров с арендаторами. Исковые заявления в суд: в случае неэффективности досудебных мер муниципальное образование вправе обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности.

Идет активное взаимодействие со Службой судебных приставов. Расторжение договора аренды через суд по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, например, при систематическом нарушении обязательств. Признание задолженности безнадежной к взысканию: в определенных ситуациях задолженность (смерть физического лица-плательщика, банкротство индивидуального предпринимателя или гражданина) может быть признана безнадежной к взысканию и списана. Принимаемые меры являются эффективными.

Долги сирот за ЖКУ выросли на треть

— Еще одна злободневная проблема — задолженность детей-сирот за ЖКУ в Татарстане, насколько она выросла за год?

— Это больная тема не только для Татарстана, но и для всех регионов России. На конец 2024 года общая задолженность детей-сирот по жилищно-коммунальным услугам в республике составляла 66 млн рублей. На 1 апреля 2026 года долг достиг 94,5 млн, то есть за этот период вырос на 31%.

В основном задолженность формируется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске, потому что львиная масса детей-сирот получает квартиру в этих городах.

— В чем причины неуплаты — нет работы, сложные жизненные ситуации или недобросовестное отношение к обязательствам?

— Мы предполагаем, что основными причинами неуплаты являются правовая и бытовая неграмотность лиц из числа детей-сирот, асоциальный образ жизни, отсутствие официального трудоустройства, которое, в свою очередь, ведет к сложной жизненной ситуации и отсутствию стабильного дохода. Если нет заработка, то, конечно, и платить по долгам нечем.

В этом случае, по нашему мнению, необходима комплексная работа органов опеки, социальных служб для обеспечения всесторонней поддержки, включающей юридическое консультирование, предоставление доступной информации в различных форматах — памятки, видеоматериалы, а также назначение кураторов для содействия в адаптации к самостоятельной жизни.

Челнинский пилот по сиротам доказал эффективность

— В Набережных Челнах стартовал пилотный проект по ликвидации задолженности у детей-сирот. Что включает в себя дорожная карта?

— Мы понимаем, что долг этих граждан за жилищно-коммунальные услуги ежегодно растет и нужно как-то решать этот вопрос. Начали с простого: взяли 21 дом в Набережных Челнах, где сироты в разные годы получили 243 квартиры и имеют общий долг в 13,7 млн рублей. Стали выяснять, сколько здесь проживает таких детей и проживают ли. Совместно с коллегами проводим эту работу.

Дорожная карта — это некий алгоритм коллегиальных действий, в котором учувствуют республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ЕРЦ. «Татэнергосбыт» ежеквартально направляет нам выгрузку реестра квартир лиц из числа детей-сирот, и мы уже понимаем, у кого какая сумма задолженности.

Решили сделать такой реестр, собрать всю информацию и выявить причины задолженности и неуплаты за ЖКУ. Например, если гражданин работает, мы можем побудить его оплатить долг. Если не работает, значит, попытаться его трудоустроить. Такой формат работы с нанимателями решили провести в рамках досудебного урегулирования вопроса. Если не получится, будем думать, как решить вопрос в судебном порядке. Вся информация доводится до Минобразования РТ, как наймодателя, для дальнейшей работы с нанимателем.

Представители муниципальной власти совместно с управляющими компаниями проводят поквартирные обходы, прорабатывают возможность заключения договоров реструктуризации долга. Отделы социальной защиты проводят на постоянной основе разъяснительные беседы с лицами из числа детей-сирот по вопросам возможности получения субсидий, заключения социального контракта, договора реструктуризации задолженности.

В Челнах провели колоссальную работу в этой части, изучили каждую семью: в какой ситуации они находятся, какие трудности испытывают, трудоустроены или нет, живут в квартире или сдают ее, чтобы понять фактическую причину неуплаты. Кто-то в ходе поквартирного обхода осознал и пошел оплатил долг, кто-то высказал какие-то проблемы, например, что не может найти работу. Здесь уже Минтруд РТ может оказать содействие по оформлению субсидии, по трудоустройству, заключению социального контракта.

Практически раз в две недели мониторим ситуацию и уже наблюдаем эффект. Будем анализировать результаты и думать, как найти контакт с этими детьми.

Найти их бывает очень сложно — многие не проживают в своих квартирах, до них невозможно дозвониться, у кого-то контакты отсутствуют. Поэтому всякими способами совместно с управляющей компанией отрабатываем эти вопросы.

По итогу реализации этого пилотного проекта мы планируем разработать тактику и эффективные решения для сокращения задолженности. Полученный опыт планируем распространить на другие муниципалитеты.

«Если не платил за одно жилье, будет ли платить за другое?»

— Рассматриваете возможность изъятия жилья у злостных неплательщиков? В каких случаях это возможно?

— Да, к сожалению, к такой мере необходимо прибегать в случае, если неплательщики являются злостными либо не проживают по месту жительства. В Жилищном кодексе РФ утвержден предельный перечень оснований расторжения договора соцнайма жилого помещения, например невнесение платы более года или разрушение квартиры — не буду перечислять все.

Неоднократно подавали иски о выселении таких должников, но суд обязывает нас предоставить взамен аналогичное жилье меньшей площади. Этот вопрос мы, конечно, рассматриваем. Нам необходимо иметь определенный номерной фонд или общежитие, чтобы проводить эту работу. Но здесь возникает другой вопрос: если гражданин не платил за одно жилье, будет ли он платить за другое? Понимаем, что жилплощадь уже меньше и сумма платежа, соответственно, ниже, но в корне это проблему не решит.

Поэтому мы бы хотели выйти с законодательной инициативой, чтобы пересмотреть процедуру выселения злостных неплательщиков. Вы поймите одно: если гражданин из категории «дети-сироты», нельзя отобрать у него жилье, продать и закрыть его долг. Будь это простая семья, даже многодетная, закон на это не смотрит — и квартиру продадут, и долги закроют.

— В отношении сирот вы предлагаете применить тот же механизм?

— Да, мы изучаем, смотрим практики других регионов, но пока положительных судебных решений в пользу изъятия жилья за долги у этой категории граждан нет. Но можно попытаться изменить законодательство. Тем не менее пока ни у кого из сирот в Татарстане жилье не отняли.

В случае если злостные неплательщики не принимают меры по урегулированию долга, соответственно, Минобразования РТ, как наймодатель, вынуждено обратиться в суд за расторжением договора для передачи жилья следующему лицу из числа детей-сирот в списке. Учитывая, что их обеспечение жильем является нашей обязанностью, мы считаем наиболее оптимальным решением выстроить диалог в части сокращения и при возможности ликвидации задолженности с целью сохранения права на жилое помещение и недопущения его утраты.



В 20 районах проведут ККР федерального значения

— В каких районах республики в этом году пройдут комплексные кадастровые работы (ККР)?

— С учетом изменений в федеральном законодательстве с этого года ККР подразделяются на работы федерального, регионального и местного значения в зависимости от источника финансирования.

В текущем году на территории республики выполняются ККР федерального значения, проводимые ППК «Роскадастр» на основании соглашения, заключенного с Росреестром. По соглашению работы проходят на территориях 20 муниципальных образований (Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Апастовский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Чистопольский, Ютазинский, г. Казань (Авиастроительный, Вахитовский район, Кировский, Московский, Приволжский и Советский районы)). Работы затрагивают 153 кадастровых квартала. Это более 40 тысяч объектов недвижимости.

Параллельно ведутся ККР регионального значения. По итогам конкурсных процедур, проведенных в рамках 44-ФЗ, заключен государственный контракт с ППК «Роскадастр» на общую сумму 2 717 300 рублей. Работы будут проведены на территории четырех районов: Аксубаевского, Буинского, Нурлатского, Тюлячинского, и затронут 12 кадастровых кварталов. Это более 4 тысяч объектов недвижимости. Срок исполнения контракта — до 31 декабря этого года.

— Какие проблемы помогают решить ККР и почему это может быть выгодно правообладателям объектов?

— Во-первых, для собственника это экономия денежных средств, так как межевание проводится для них бесплатно. Проведение таких работ осуществляется за счет государственных средств, что освобождает граждан от расходов на межевание и услуги кадастровых инженеров.

Во-вторых, ККР затрагивают территорию всего кадастрового квартала, а это значит, что споры по границам между соседями будут исключены. ККР включают в себя работы по уточнению местоположения границ земельных участков, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправлению массовых реестровых ошибок.

И, в-третьих, у правообладателей отсутствует необходимость обращаться в Росреестр с заявлением о внесении границ в ЕГРН.

Отмечу, что ККР являются частью мероприятий по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, в том числе сведениями о границах земельных участков и объектов капитального строительства в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». ККР имеют большое значение для экономики региона, поскольку по результатам проведения данных работ формируется точная и справедливая налоговая база, увеличивается эффективность управления территориями и планирования их застройки, повышается прозрачность рынка недвижимости, в том числе процедуры предоставления земли.

— Что могут сделать собственники, если не согласны с результатами ККР?

— Правообладатель объекта недвижимости может представить свои возражения в письменной форме в согласительную комиссию, формируемую органом местного самоуправления. Это можно сделать с момента публикации извещения о проведении заседания комиссии до дня ее проведения, а также в течение 35 календарных дней после первого заседания согласительной комиссии.

Возражение должно содержать данные о заявителе (ФИО, адрес, контакты), реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование несогласия с установленными границами, кадастровый номер участка. Необходимо также приложить копии документов, подтверждающих право на земельный участок, и документы, определяющие границы участка. Возражения поступают, но их немного.

Извещения о проведении заседания согласительных комиссий по вопросам согласования местоположения границ земельных участков размещаются на официальных сайтах муниципальных образований РТ, Управления Росреестра по РТ, Минземимущества РТ.

Хочу обратить внимание, что к полномочиям согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполняются ККР, относятся:

рассмотрение возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков; подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ККР карты-плана территории в соответствии с такими возражениями; оформление акта согласования местоположения границ при выполнении ККР; разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке.

Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполнены ККР, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении ККР разрешаются в судебном порядке.

— Много ли обращений граждан и организаций поступает при несогласии с кадастровой оценкой?

— Действительно, по вопросу несогласия с кадастровой стоимостью в министерство, а также в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» поступают обращения от граждан и организаций, однако они не носят массовый характер.

Изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости связано с проведением и началом применения результатов очередной государственной кадастровой оценки.

Предыдущая кадастровая оценка земель населенных пунктов в Республике Татарстан проводилась в 2013 году в городе Казани и в 2015 году в иных населенных пунктах республики. Оценка объектов капитального строительства проводилась в 2014 году.

За прошедшее время в связи с изменением экономической ситуации и рыночной конъюнктуры в Российской Федерации в целом произошло значительное изменение кадастровой стоимости в зависимости от сегмента рынка, местоположения и других факторов. Изменение кадастровой стоимости в 2024 году по настоящее время, по сравнению с применявшейся в 2023 году и ранее, отражает изменение цен на рынке недвижимости Республики Татарстан за девятилетний период (с 2014 по 2023 год).

Изменение кадастровой стоимости также связано с изменившейся методикой определения кадастровой стоимости. (В настоящее время действуют Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 4 августа 2021 №П/0336).

При этом рассчитанная кадастровая стоимость в целом соответствует рыночной стоимости.

