Жители Республики Татарстан предпочитают кирпичные дома деревянным

Жители России все больше выбирают деревянные дома, на них приходится 38% всех сделок 2025—2026 годов. Однако татарстанцы отдают предпочтение кирпичному жилью, к такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании.

В большинстве регионов дерево действительно популярнее: такие дома лидируют в 21 из 30 субъектов РФ с наибольшим числом сделок на загородном рынке. Особенно это заметно в лесных регионах, например в Иркутской и Ленинградской областях, Красноярском и Пермском краях, где более половины сделок связаны с деревянными домами.

Однако есть регионы, где кирпичные дома популярнее. Среди пяти субъектов, где лидируют кирпичные строения, находится и Татарстан. В отличие от соседних Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей, где предпочитают деревянные дома, в Татарстане отдают предпочтение кирпичу. По данным аналитиков, 41% сделок в республике приходится на кирпичные дома, 36% — на деревянные, 9% — на бетонные и блочные, 14% — на дома из прочих материалов. Высокий спрос на кирпичные дома в регионе с высоким уровнем жизни связывают с достаточными доходами населения.

Средняя цена квадратного метра в деревянных домах по стране составляет 65 тыс. руб., в кирпичных — 81 тыс. руб. Получается, в среднем по России «квадрат» в кирпичном доме на четверть дороже, чем в деревянном.

Напомним, что за первый квартал 2026 года в Татарстане на кадастровый учет поставили 7,1 тыс. жилых домов общей площадью почти 980 тыс. кв. метров. Из них 4 тыс. зарегистрированных объектов являются кирпичными и имеют общую площадь в 570 тыс. кв. м. Деревянных домов построили заметно меньше, всего 820, а блочных — 188.

Ильназ Юсупов