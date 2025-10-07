Опубликован антирейтинг республиканских УК: наибольшее число претензий — у казанцев
Всего в Казани выявлено 17 управляющих компаний с баллами ниже 4
Жители Татарстана назвали худшие управляющие компании. Об этом пишет Госжилинспекция республики.
Наибольшее количество претензий зафиксировано по таким вопросам, как чистота (1 464 оценки), ремонт дома (1 290 оценок), управление домом (1 066 оценок) и предоставление коммунальных услуг (965 оценок).
Наибольшее число претензий — у казанцев. Самые низкие оценки получили:
- ООО УК «Мой дом» (2,83 балла);
- ООО УК «Солнечный город» (3,25 балла);
- ООО УК «Сервис гарант» (3,26 балла);
- ООО УК «Гвардейская» (3,31 балла);
- ООО УК «ЖКХ Московского района» (3,38 балла).
Всего в Казани выявлено 17 управляющих компаний с баллами ниже 4.
В других муниципалитетах республики также отмечены проблемные компании:
- Набережные Челны: среди шести худших компаний особо выделяются ООО УК «Электротехников» (3,41 балла) и ООО УК «Ремжилстрой».
- Нижнекамский район: в числе проблемных оказались управляющие компании «Жилье» (3,85 балла) и «Эйбэт» (3,95 балла).
- Альметьевский район: худший результат у ООО УК «Алсу» (3,91 балла).
- Лениногорский район: негативная реакция отмечена в адрес АО «Центр ЖКХ и С» (3,48 балла).
- Чистопольский район: больше всего претензий к ООО УК «Речники» (3,95 балла).
- Елабужский район: много замечаний поступило к ООО «Домоуправ — 3» (3,96 балла).
Альметьевская городская прокуратура начала проверку ЭПУ «Альметьевскгаз» и управляющей компании ООО АСЦЖЖ в связи с отравлением угарным газом двоих детей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».