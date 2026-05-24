Казань оказалась в числе городов с минимальным падением цен на новостройки

Ценники в городе находятся в стагнации

По данным исследования «Домклик», в ряде российских городов зафиксировано значительное снижение стоимости квартир в новостройках за первые пять месяцев 2026 года.



Среди городов-миллионников наиболее заметно снижение цен в Уфе и Омске — на 4,5%. В Новосибирске стоимость квадратного метра уменьшилась на 4,1%, в Ростове-на-Дону — на 4%, в Екатеринбурге — на 3,4%, а в Воронеже — на 2,7%. Минимальное снижение среди крупных городов отмечено в Казани — всего 2,6% (с 243,5 до 237,1 тысячи рублей). Замыкают рейтинг городов с падением цен Абакан (2,5%), Пенза (2,3%) и Саратов (1,7%).

Самое существенное падение цен отмечено в Майкопе, где стоимость квадратного метра снизилась на 10,8% — с 164,3 тысячи рублей в январе до 146,6 тысячи рублей в мае. Второе место заняла Тюмень с показателем 10,6% снижения (с 157,6 до 141 тысячи рублей). Третью позицию занял Улан-Удэ, где цена квадратного метра уменьшилась на 8,9% — с 171,2 до 156 тысяч рублей. Значительное снижение цен также зафиксировано в Смоленске (7,4%), Кемерово (6,4%), Кургане (6%) и Астрахани (5,6%). В Благовещенске падение составило 5,1%.

В апреле на рынке новостроек Казани наступила ценовая стагнация — суммы перестали расти второй месяц подряд.

