Велимир Перасович доволен: УНИКС сделал камбэк с 1:3 и едет «домой» для завершения полуфинала

Казанцы выиграли вторую важную победу в серии с «Зенитом», и не помешал даже чужок паркет

УНИКС сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (3:3) с «Зенитом», одержав вторую победу подряд — 78:73. Шестая встреча получилась напряженной и сопровождалась постоянной сменой лидера, большим количеством потерь и травмами игроков. Подробнее о том, что случилось с капитаном команды, почему травма Джузэнга оказался большой потерей и чем казанская команда могла порадовать главного тренера — в материале «Реального времени»

Серия завершится в Казани при максимальном количестве матчей

— Я рад за сегодняшний результат. Я считаю, что это справедливо, что две команды такого калибра сойдутся в седьмой игре, и [мы] выясним, кто из них лучший, — заявил после сегодняшнего жаркого и напряженного шестого матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Казанцы вторую игру подряд играют на радость своим болельщикам и главному тренеру команды: УНИКС 25 мая сделал камбэк в серии с 1:3 до 3:3, переведя встречи до максимального количества — до семи игр. Напомним, что для выхода в финал, в котором одна из команд встретиться с ЦСКА (армейцы забрали полуфинальную серию у «Локомотива»), необходимо четыре победы.

— В полуфинале до четырех побед каждая игра — отдельная история. В начале серии казалось, что «Зенит» выглядит гораздо лучше нас. Но в четвертом и пятом матчах мы почувствовали, что нам по силам бороться с ними, а сегодня показали это на деле, — объяснил Велимир Перасович.

Игра отрывов и потерь

Главный тренер УНИКСа не просто так рад за сегодняшний результат, потому что дело не только в итоговом табло, но и в том, как команда играет последние два матча (о предыдущем матче, который стал реабилитацией после неудачных двух выездных игр, вы можете прочитать в материале «Реального времени»).

Казанская команда начала встречу уверенно, создав преимущество в 10 очков уже на старте игры. В первой четверти УНИКС хоть и показал агрессивную защиту и хорошее владение подбором, но все же дважды отдавал свое комфортное преимущество. Тем не менее команда завершает десятиминутку с преимуществом в пять очков — 15:20.

Начало следующего игрового отрезка также пошло с отрывом, но уже хозяев паркета — «Зенит» сравнивает и выходит вперед по очкам — 23:20. Когда казанцы выходят опять вперед, они уже не приближаются к такой безопасной разнице, какая была в начале, из-за чего команды периодически сравнивали счет. К большому перерыву УНИКС пришел с минимальным преимуществом — 35:37. В третьей десятиминутке УНИКС вновь создал отрыв в 12 очков, а вот «Зенит» показал нестандартный характер своей игры — команда весь сезон славилась тем, как дорожит мячом, но в этой игре к третьей четверти у петербуржцев было уже 16 потерь.

— С точки зрения защиты мы играли неплохо, в нападении нам нужно стараться лучше. Мы допустили 21 потерю, — отметил главный тренер Радоньич. Отметим, что по потерям не отстал и УНИКС — 19 в протоколе. При этом, встречу можно назвать как одну из самых «несобранных» у данных клубов в плей-офф (в среднем, у команд их насчитывается по 11-13).



На фоне постоянного «перетягивания» счета решающим этапом матча стали заключительные минуты. Победным моментом для казанцев стало трехочковое попадание Маркуса Бингэма, которое вывело УНИКС вперед — 75:73, а в концовке матча точные штрафные броски Бингэма и Михаила Беленицкого помогли гостям удержать преимущество. По окончании игры в протоколе казанского клуба в глаза бросается более высокая реализация трехочковых бросков, которая хромала в предыдущих встречах: УНИКС реализовал 42,9% дальних бросков (12 из 28), в то время как «Зенит» показал результат 29,6% (8 из 27). Не отстали и в подборах — 34 против 30 у Казани.



Отсутствие Джузэнга могло повлиять на ход игры

«Зенит» за час до начала матча сообщил, что Джонни Джузэнг не примет участия в игре. Это могло стать решающим фактором в исходе матча поскольку игрок успешно проводил серию плей-офф и был MVP среди своих сокомандников на протяжении нескольких игр против УНИКСа. Конечно, после перехода в «Зенит», который произошел в конце февраля, баскетболисту потребовалось время на адаптацию к новой команде, однако в матчах плей-офф он сумел ярко проявить себя — суммарно за пять предыдущих матчей полуфинала американский защитник набрал 82 очка.



Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич после поражения от УНИКСа заявил, что отсутствие ключевого игрока повлияло на игру команды, поскольку он является важным игроком ротации. По словам тренера, штаб пытался найти разные варианты игры без баскетболиста, при этом у команды оставались шансы на победу.

— Мы узнали о том, что Джузэнг не сыграет, только непосредственно перед матчем. Поэтому готовились к встрече в обычном режиме с учетом того, что он примет участие в игре, — поделился Велимир Перасович после игры на вопрос про изменения в игровом плане казанской команды после новости о травме в команде «Зенита».

В игре было заметно, что питерская команда будто бы ищет глазами своего сокомандника, из-за чего и Трент Фрейзер, в связке с которым играет травмированный защитник, не реализовал много бросков, как это обычно бывает, и в целом атаки у Питера были менее уверенными.

Сыграет ли Дмитрий Кулагин в седьмом матче полуфинальной серии?

Справедливо будет отметить, что и у УНИКСа без потерь к шестому матчу не обошлось: из плей-офф выбыл форвард Дишон Пьер, который оказался травмирован уже третий раз за сезон. «У него мышечная травма бедра. Он больше не сыграет в этом плей-офф», — отметил перед отъездом в Санкт-Петербург Перасович. При этом в начале серии Пьер стал MVP своей команды: в первом матче встреч он набрал 27 очков за игру, но по ходу встреч набирал все меньше и меньше очков.

К тому же, УНИКС рискует остаться еще без ряда важных игроков к седьмому матчу. Так, за прошедшую шестую игру были травмированы Маркус Бингэм, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. И если первый получает неприятную травму на колене на паркете, но остается в игре, а Швед возвращается также в игру после травмы плеча, то вот Кулагин в начале четвертой четверти получает травму, после которой не возвращается на паркет.

Капитан команды владел мячом и был в атаке, когда неожиданно начал хромать и передал мяч Шведу. При этом, при владении мячом на Кулагина не было открытого прессинга, казалось, будто спортсмен заработал травму, неправильно наступив на ногу.

— Не хочется, чтобы кто-нибудь здесь получил травму, потому что ЦСКА ждет в финале одну из этих команд в полной боеготовности, — отметил на трансляции бывший игрок УНИКСа и «Зенита» Иван Лазарев.

При этом, ранее долго травмированный Перис Ли с каждым матчем будто бы вновь раскрывается.

— Сегодня я играл достаточно большое количество минут — 33, что является хорошим показателем для меня. И это учитывая то, что я был травмирован большую часть сезона. Тренер сегодня пытался контролировать мои минуты, но после тайм-аута он вернул меня снова в ротацию, — заявил Ли после игры.

Следующий матч состоится в Казани 28 мая в 19:00 мск и станет решающим в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

Статистика встречи:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 73:78 (15:20, 20:17, 16:20, 22:21)

Самые результативные:

УНИКС: ДМаркус Бингэм (20), Джален Рэйнольдс (14 + 6 подборов), Пэрис Ли (14 + 9 передач), Андрей Лопатин (12)

«Зенит»: Ксэвьер Мун (15 очков + 11 передач + 6 подборов), Андре Роберсон (15 + 7 подборов), Андрей Воронцевич (12).