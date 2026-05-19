Условия семейной ипотеки в России планируют ужесточить

С 1 июля ее хотят сделать дороже по запросу Минфина страны

В Министерстве финансов РФ рассматривают вариант ужесточения требований семейной ипотеки. С соответствующим письмом к правительству обратился глава Минстроя Никита Стасишин, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, с 1 июля семейную ипотеку хотят сделать дороже в случае оформления вторым родителем новой ипотечной сделки, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу со своим ребенком.

При этом условия могут поменять «задним числом», изменения могут коснуться и тех сделок, которые оформлены после 1 февраля этого года.

В Минстрое, по данным источника, инициативу по ужесточению условий одобрили. Однако в ведомстве считают, что нововведение не должно касаться ранее выданных кредитов.

Напомним, Татарстан вошел в число регионов-лидеров по активности на рынке недвижимости. Вместе с Московской агломерацией, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью республика демонстрирует показатели выше среднероссийских. В отдельных случаях здесь фиксируется двузначный рост числа сделок и выручки.

