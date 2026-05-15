Татарстан оказался в числе лидеров по спросу на загородное жилье

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по интересу к загородной недвижимости, составив 3,9% от общего спроса в стране. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Авито Недвижимости», передает ТАСС.

Лидером спроса стал Краснодарский край с показателем 9,3%, за ним следует Московская область — 8,9%. Третью позицию заняла Ростовская область с долей 4,3%. В пятерку также вошла Ленинградская область с результатом 3,3%.

За первые три месяца 2026 года основной интерес к загородной недвижимости сосредоточился на юге России и в Подмосковье. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась: если ранее лидировала Московская область, то теперь первенство перешло к Краснодарскому краю.

По данным аналитиков, большинство запросов приходится на частные дома (79%), дачи интересуют 14% потенциальных покупателей, коттеджи — 5%, а таунхаусы — 2%. Наблюдается рост интереса к загородной недвижимости: по сравнению с февралем количество просмотров домов увеличилось на 11%, а число посетителей раздела выросло на 6%.

Также Татарстан остается в числе лидеров по спросу на новостройки, несмотря на общее снижение.

Наталья Жирнова