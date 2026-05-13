Минмолодежи Татарстана готовит программу «кредит без процентов» для молодых семей

За последние 20 лет в республике господдержку на улучшение жилищных условий получили более 8 тыс. семей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане разрабатывают программу жилищной поддержки молодых семей, которая будет работать по принципу исламской ипотеки и беспроцентного кредитования. Об этом на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» заявил глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

По его словам, на сегодняшний день в регионе работает закон о господдержке молодых семей в улучшении жилищных условий. Причем, как подчеркнул министр, уже тогда в него заложили кредит «без процентов».

— Мы сейчас готовим предложения, формируем концепцию в новом формате, чтобы доложить руководству республики, — цитирует Кадырова ТАСС.

Глава Минмолодежи также сообщил, что за последние 20 лет в республике господдержку на улучшение жилищных условий получили более 8 тыс. семей. Сегодня в такой помощи нуждаются еще 3 тыс. семей.

