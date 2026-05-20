В Татарстане в апреле зафиксирован резкий рост сделок на вторичном рынке недвижимости

В апреле 2026 года в Татарстане зафиксирован резкий рост сделок на вторичном рынке недвижимости. Количество зарегистрированных договоров купли-продажи (ДКП) увеличилось почти на 26% по сравнению с мартом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Всего за месяц в Татарстане зарегистрировано 15 243 перехода прав на вторичном рынке, тогда как в марте было 12 113 таких сделок. В сегменте жилой недвижимости по республике количество переходов прав увеличилось на 17,5% (с 4 894 до 5 749), а в Казани — на 18,6% (с 1 937 до 2 298).

Существенный рост показал спрос на индивидуальные жилые дома и земельные участки — более чем на 30%. В апреле зарегистрировано 1 103 сделки по домам (в марте — 844) и 7 766 по земельным участкам (в марте — 5 796).

За первые четыре месяца 2026 года Росреестр Татарстана зарегистрировал почти 48 тыс. переходов прав на основании ДКП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил всего 2,6%, однако динамика апреля к апрелю прошлого года более выражена — плюс 19%.

Зульфат Шафигуллин