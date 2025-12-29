Сооснователь сети МЭЛТ Баязитов* снова пойдет под суд — за мат на процессе

Его новое дело рассмотрят по месту преступления — в Вахитовском райсуде Казани

Фото: Михаил Захаров

Как стало известно «Реальному времени», уже осужденный на 5 лет колонии сооснователь сети «МЭЛТ» Руслан Баязитов* снова получил статус обвиняемого — теперь в оскорблении суда и иных участников процесса. Его второе дело уже поступило на рассмотрение в Вахитовский суд Казани.

Уголовное преследование бизнесмена началось в августе 2023-го — его обвинили в публичном высказывании угроз и призывов к насилию в отношении социальной группы, объединенной по признаку национальности, языка и происхождения, — в телеграм-чате MoscowCalling. Оскорбления касались русских и тех, кто поддерживает СВО. Баязитова* арестовали и в ноябре того же года включили в федеральный список террористов и экстремистов.

В феврале 2025-го Вахитовский суд Казани под председательством судьи Динара Хабибуллина признал сооснователя МЭЛТа виновным в разжигании ненависти и приговорил к 5 годам колонии общего режима по статье 282 УК РФ. В апреле этот приговор признал законным Верховный суд Татарстана.

Новое дело в отношении Баязитова* возбудили в результате его действий на том судебном процессе — в прениях после слов прокурора о запрошенном сроке в 5 лет он обложил присутствующих в зале нецензурной бранью. В результате заработал обвинение по ч.2 ст. 297 УК — оскорбление судьи или иного участника процесса.

Дело рассмотрит судья Ильдар Салихов. Дата первого заседания пока не назначена.