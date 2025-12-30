АвтоВАЗ: средняя индексация цен на автомобили LADA в 2026 году составит 0,5%

Несмотря на инфляцию 2025 года и изменения в налоговом законодательстве, компания оставила повышение цен на низком уровне

Фото: Дарья Пинегина

АвтоВАЗ сообщил о корректировке цен на автомобили LADA в 2026 году. Несмотря на инфляцию 2025 года и изменения в налоговом законодательстве, средняя индексация цен по модельному ряду составит всего 0,5%, говорится в официальном сообщении компании.

Так, цена флагманской LADA Aura снизится на 14% — до 2,24 млн рублей. Значительно подешевеет и LADA Largus — его стоимость уменьшится на 3,8%, до 1,58 млн рублей. Цены на семейство LADA Vesta практически не изменятся. Модель 2026 года, получившая дополнительное оборудование, будет стоить 1,58 млн рублей. Начальная цена LADA Granta составит 850 тыс. рублей, LADA Iskra — 1,27 млн рублей. Модели линейки NIVA также подорожают незначительно: NIVA Legend будет стоить 1,09 млн рублей, а NIVA Travel — 1,42 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что компания нашла возможность сократить издержки для удержания цен. В 2026 году предприятие планирует выпустить 400 тысяч автомобилей и вернуться к пятидневной рабочей неделе.

— Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера LADA Azimut, оснастить NIVA Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport, — заявил Соколов.

Ранее стало известно, что Lada Granta попадает под массовый отзыв из-за риска неисправности.

Наталья Жирнова