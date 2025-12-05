Квартира за 100 тыс. в сутки и свободные места на Новый год: все о рынке краткосрочной аренды в Казани

Какие квартиры популярные и как арендодатели бьются за съемщика и конкурируют с гостиницами

«Татарстан в целом один из самых популярных регионов в России. Он уступает только двум столицам и Краснодарскому краю. Конечно, главный драйвер Татарстана — это Казань», — заявил «Реальному времени» руководитель по развитию сервисов для арендодателей платформы Авито Путешествия Рауль Салахов. По его словам, республика и дальше будет оставаться одним из самых топовых регионов России по количеству краткосрочных поездок. О том, какие квартиры популярны в Казани, сколько стоит снять жилье на Новый год и как вырос спрос, — в интервью Рауля Салахова «Реальному времени».

«Татарстан останется одним из самых топовых регионов России по количеству поездок»

— Какие тренды посуточной аренды недвижимости можете выделить прямо сейчас?

— Один из основных трендов недвижимости на текущий момент — это популяризация коротких поездок, когда люди выезжают не на неделю или две, а больше стараются ездить на 2—3 дня. То есть поездки выходного дня. Такой тренд сильно развивает внутренний туризм, даже внутри региона. Люди, живущие в Казани, любят выезжать куда-то в районы Татарстана либо какие-то соседние регионы. Сама поездка занимает не очень много времени. То есть пару часов — и ты уже на месте. При этом, как показывает практика, отдых длительностью 2—3 дня также достаточно продуктивен.

Благодаря этому развивается относительно новая история глэмпингов. Если говорить про Татарстан, то он сейчас на втором месте среди всех регионов, в которых активно бронируют глэмпинги.

— Интересно, а с чем это связано?

— Возможно, с тем, что в Татарстане прекрасная природа. Помимо этого, есть много интересных небольших городов, куда ты можешь заехать. При этом есть развитие самих глэмпингов. Мы видим достаточно большое количество объявлений, это правда замечательные места. Люди могут выехать, при этом жить на природе, за городом, в этом глэмпинге и путешествовать оттуда в какие-то интересные, небольшие города, например Иннополис и Болгар.

— Чем сейчас характеризуется рынок краткосрочной аренды конкретно в Казани?

— Татарстан в целом один из самых таких популярных регионов в России. Он уступает только двум столицам и Краснодарскому краю. Конечно, главный драйвер Татарстана — это Казань. Сюда активно приезжают, это очень любопытный город. Людям интересно изучать культуру, какие-то новые места. В Казани есть прекрасная кухня, есть достаточно интересная история. Поэтому люди приезжают сюда, проводят несколько дней, потом как раз таки могут выехать куда-то за город.

Если говорить про то, как люди бронируют, то самое популярное жилье — это однокомнатные квартиры. На них приходится каждое второе бронирование. Дальше у нас идут студии, двухкомнатные квартиры, реже — трехкомнатные и более. Это связано с тем, что люди ездят в среднем втроем. Соответственно, можно разместиться в однокомнатной и двухкомнатной квартирах. Ну и, конечно же, это стоимость. Самые дешевые в среднем — это студии, они стоят порядка 3 700 рублей за стуки. Чуть дороже идут однокомнатные квартиры (4 100 рублей). «Двушки» обходились в 5 500 рублей за ночь, а «трешки» — по 7 900 рублей. Поэтому, если выбирать между стоимостью и комфортом, чаще всего пользуются популярностью именно однокомнатные квартиры.

— А насколько вообще вот вырос спрос по сравнению с прошлым годом, есть ли какая-то динамика?

— Да, динамика есть. Она положительная, порядка 29% год к году. Это в целом соответствует цифрам по всей стране. На Татарстан сейчас приходится примерно 6—7% всех бронирований по стране.

— Это много?

— Да, Татарстан находится на четвертом месте среди регионов России.

— Будет ли этот тренд развиваться? Будет ли таких поездок становиться больше?

— Казань точно сохранит положительную динамику, и я не вижу, чтобы она ушла из топ-5 и тем более топ-10 регионов, куда ездят. Потому что, помимо классического туризма — отдохнуть и узнать что-то новое, Казань является достаточно сильным бизнес-центром региона, поэтому сюда достаточно много командировочных поездок, что также увеличивает рост поездок в целом. Поэтому, да, думаю, что тренд будет сохраняться положительный. Татарстан останется одним из самых топовых регионов России по количеству поездок.



— На носу Новый год. Как обстоят дела с бронированием квартир, есть ли свободные места?

— Татарстан — один из популярных регионов, куда в России в целом ездят на новогодние праздники. Он также находится на четвертом месте, но при этом у него достаточно хорошая динамика, порядка 10% прироста бронирования именно на новогодние праздники.

Что касается цен, то снять студию посуточно в период с 31 декабря по 10 января в Татарстане стоит в среднем 5 900 рублей, однокомнатную квартиру — 6 300 рублей, двухкомнатную — 9 100 рублей, трехкомнатную — 12 900 рублей, объект с четырьмя комнатами и более — 21 300 рублей. Средний показатель по рынку региона — 7 500 рублей в сутки.

Аренда загородного дома во время каникул в Татарстане обойдется в среднем в 16 300 рублей, коттеджа — в 27 200 рублей. На Новый год такие объекты в этом году бронируют на 47% активнее, чем в прошлом.

Свободные места есть. При этом сами квартиры и дома становятся дороже на новогодние праздники — в среднем рост цен составляет 30—50% относительно обычных дат. Но люди ездят. Казань — прекрасный город для того, чтобы провести с семьей, близкими и с друзьями новогодние праздники.



«Чтобы ты не просто приехал в другой город и заселился в квартиру, а почувствовал как будто бы ты в гостях»

— Есть ли какие-то уже прогнозы на следующий год, как у нас будет развиваться рынок краткосрочной недвижимости?

— Если говорить про арендодателей, которые занимаются сдачей объектов, квартир, домов, то один из главных трендов — это рост конкуренции. Предложений становится все больше, и поэтому необходимо наращивать сервис. Мы работаем с крупным арендодателями в Казани и обсуждаем с ними, рассказываем про то, какие сейчас есть тренды, и совместно делимся успешным опытом. Мы видим, что гость становится более избирательным, он хочет получать сервис лучше. Если несколько лет назад было достаточно, просто чтобы квартира выглядела нормальной по фотографиям, то сейчас люди ездят все чаще и им хочется понять, какой будет сервис, что с уборкой квартиры. Особенно, если люди приезжают на неделю или на две, важно понять, как будут менять постельное белье. И все вот эти процессы, которые несколько лет назад были в единичных квартирах, сейчас становятся стандартами рынка.

С одной стороны, арендодатель просто сдает квартиру, место, где можно поспать, приготовить еду, что-то еще, но многие начинают добавлять какие-то дополнительные сервисы. Могут рассказать о местах с самым вкусным кофе на районе, оставить какой-то небольшой подарочек. Может быть, это будет какой-то небольшой сувенир. Это недорого, но, с точки зрения гостя, это очень приятно и позволяет прочувствовать то, что мы сейчас активно развиваем в профессиональном обществе арендодателей, — культуру гостеприимства. Чтобы ты не просто приехал в другой город и заселился в квартиру, а почувствовал как будто бы ты в гостях.

— За счет чего можно реализовать этот потенциал?

— Развивать новые направления туризма и использовать текущие тренды. Например, в последнее время растет интерес россиян к этнотуризму: путешественники выбирают маршруты, которые позволяют познакомиться с культурой и кухней региона, принять участие в ремесленных мастер-классах, посетить фестивали и локальные события. Татарстан в этом смысле имеет сильную основу: местная кухня, традиции, праздники, история уже сформировали узнаваемый образ, который можно усиливать за счет инфраструктуры загородного отдыха.

Пересекается с ним направление экотуризма, и здесь Татарстан успешно реализовывает свой потенциал. Например, республика занимает второе место по числу забронированных этой осенью глэмпингов, уступая только московскому региону. Такое жилье в регионе снимали на 60% чаще, чем осенью прошлого года.

— Какие еще туристические тренды вы можете отметить?

— Сейчас заметно растет сегмент путешествий на автомобиле, и вместе с ним — транзитный туризм. Татарстан хорошо вписывается в этот тренд: через республику проходят крупные федеральные трассы, соединяющие центральную часть России с Поволжьем и Уралом, поэтому регион удобен для путешествий на автомобиле и коротких остановок по пути.

Задача локальных сообществ и региональных властей: создавать поводы, чтобы автопутешественники останавливались именно в их городе и хотели задержаться на день-два. А для этого нужна как инфраструктура в виде качественного и разнообразного посуточного жилья, так и смысловая составляющая: тематические музеи и выставки, удобные пространства для прогулок, интересные кафе и рестораны.

«В Казани есть управляющие компании, у которых 100+ квартир»

— Насколько вообще выгодно открывать такой мини-бизнес? Как в этом развиваться и инвестировать?

— Я бы сказал точно, что это не совсем мини-бизнес. В Казани есть управляющие компании, у которых в управлении 100+ квартир. Это большие, крупные бизнесы, по объемам сопоставимые с трехзвездочными гостиницами

Людям со стороны может показаться — у меня нет квартиры, так как это достаточно дорогостоящая покупка, и, соответственно, покажется, что барьер входа в этот бизнес супервысокий. Еще можно подумать, что сейчас с одной квартиры много не заработаешь.

Но, на самом деле, есть такая история, и это тоже является одним из стандартов рынка, — субаренда, либо ты берешь в управление квартиру. Ты договариваешься с собственником квартиры о том, что «я буду делать бизнес», арендуешь квартиру за 30—40 тыс. рублей, а дальше пересдаешь ее посуточно. И все, что выше, зарабатываешь, например 150 тыс. рублей в месяц, вы делите 60 на 40 или 70 на 30. И такая формула бизнеса позволяет тебе достаточно сильно масштабироваться.

Поначалу может быть тяжело набрать первые свои объекты, есть немного недоверия, но дальше выстраивается очередь. Все хотят отдать свою квартиру в управляющую компанию, поэтому спрос со стороны собственников на Авито Путешествиях достаточно высок. И это прекрасный способ выйти в этот бизнес, не имея собственной квартиры.

Еще есть общий миф, что я не буду сдавать квартиру в краткосрочную аренду, так как мне ее испортят и надо будет делать новый ремонт. Но на самом деле, в долгосрочной аренде износ квартиры сильнее — это подтверждается и статистикой, и людьми, которые работают в этом бизнесе.

Потому что ты отдаешь ключи условно на год и дальше имеешь ограниченный доступ к этой квартире, банально не всегда знаешь, как часто проводят уборку. И в долгосрочной аренде жильцы точно будут использовать всю мебель и технику, поэтому амортизация квартиры будет достаточно существенная.

Если же мы говорим про краткосрочную аренду, то уборку, скорее всего, проводят раз в два дня, есть доступ к квартире. Если что-то сломалось, то это сразу чинится, например, управляющими компаниями. Плюс, если ты сдаешь на Авито Путешествиях, то мы страхуем эту квартиру. Это абсолютно бесплатно для арендодателя и для управляющей компании. Если что-то случилось, гость сломал, то в таком случае страховая компания этот ущерб возместит.

«Рынок частного жилья и рынок гостиничных услуг сопоставимы»

— Вы говорите, что сейчас наращивается сервис в сдаваемых квартирах. Могут ли они стоять наравне с отелями и гостиницами?

— На самом деле, они уже достаточно близки. Если говорить про объемы, то рынок частного жилья и рынок гостиничных услуг сопоставимы. Плюс, по нашим данным, каждый второй путешественник, выбирая жилье, рассматривает для себя квартиры. Сейчас они схожи с точки зрения сервиса. И в Казани, на самом деле, уже есть большое количество квартир, которые по сервису равноценны как минимум четырехзвездочным отелям.

Есть при этом уникальные, интересные предложения. Например, большая пятикомнатная квартира площадью почти 250 «квадратов» на улице Гоголя. Ее аренда с 31 декабря на 1 января обойдется в 100 тысяч рублей за сутки.

— И она пользуется популярностью?

— Бронирования у нее есть, пусть и не каждый день. То есть это сопоставимо, безусловно, с каким-то люксом.

Да, это максимальный ценник. Средняя же стоимость бронирования — 5—6 тыс. рублей в сутки. Тем не менее, если есть потребность, возможность, есть и такие варианты.

Если говорить про районы, мы видим, что квартира в центре чаще всего будет стоить дешевле, чем тот же стандартный номер там же. При это у номера площадь — 20 «квадратов», а у квартиры — 40—50 квадратов, поэтому многие люди как раз таки делают выбор в пользу частного жилья.

— Какой прогноз по рынку краткосрочной аренды можете дать на будущий год?

— Мы ожидаем дальнейшего роста рынка посуточной аренды в стране. В 2026 году объем, по прогнозам Авито Путешествий, вырастет на 16%, до 442 млрд рублей. Вместе с тем динамика роста замедляется, а турпоток в России приближается к своему пику, поэтому на 2027 год мы прогнозируем рост на 12%, до 497 млрд рублей, а по итогам 2028 года предполагаем увидеть цифру в 549 млрд рублей (+10% год к году).