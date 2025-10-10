Вьетнамская авиакомпания запустила прямые рейсы из Казани в Камрань

Продолжительность перелета составит девять с половиной часов

Фото: Реальное время

Вьетнамская лоукост-авиакомпания VietJet Air начала выполнять прямые чартерные рейсы из Казани в международный аэропорт Камрань. Первый рейс с пассажирами прибыл в казанский аэропорт в пятницу, 10 октября, сообщает мэрия Казани.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров задействуются комфортабельные широкофюзеляжные самолеты Airbus A330, способные принять на борт 377 человек. Продолжительность перелета составит девять с половиной часов.

Открытие нового рейса предоставит казанским туристам удобную возможность добраться до популярного курорта Нячанг, расположенного на побережье Южно-Китайского моря. Это существенно расширит географию международных перелетов из столицы Татарстана.

Наталья Жирнова