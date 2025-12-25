Владимир Путин встретился с представителями бизнеса в Кремле

Участниками встречи были руководители как частных предприятий, так и организаций с государственным участием

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел ежегодную предновогоднюю встречу с представителями крупного российского бизнеса, сообщили в пресс-службе Кремля. Мероприятие состоялось 24 декабря в Кремле и проходило в закрытом формате, пишет РИА «Новости».

Участниками встречи были руководители как частных предприятий, так и организаций с государственным участием. Среди гостей мероприятия также находились представители социально-экономического блока правительства, администрация президента и глава Центрального банка.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что встреча была посвящена обсуждению важных аспектов экономического развития страны. Основные темы включали проблемы импортозамещения, экологические инициативы, меры поддержки семей с детьми и активизацию инвестиций в российскую экономику.

Кроме того, участники детально рассмотрели вопросы денежно-кредитной политики, включая влияние ставки центрального банка на доступ к кредитам и стабильность национальной валюты.

Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пригласил Владимира Путина принять участие в работе очередного съезда организации, запланированного на весну следующего года.

Ариана Ранцева