Экс-судья Ирек Набиев полностью признал вину на допросах в СК

Верховный суд Татарстана приступает к рассмотрению по существу дела экс-главы двух судов

Фото: Артем Дергунов

После трех лет международного розыска и возвращения в Казань бывший председатель Менделеевского и Пестречинского судов Ирек Набиев полностью признал вину по своему уголовному делу. Об этом сообщают источники «Реального времени» перед стартом процесса в Верховном суде Татарстана.

Ожидается, что сегодня на заседании начнут оглашать обвинение ВИП-подсудимому в семи эпизодах, в числе которых — взятка на 17 млн рублей от бывшего водителя суда и бизнесмена Алексея Кайманова, афера на 76,8 млн рублей с похищением директора фирмы «Кишер» Вячеславом Утробиным, вымогательством у него, подстрекательство начальника межрайонной налоговой инспекции к превышению полномочий — с целью облегчить хищение средств «Кишера», а также легализация добытых преступным путем средств и еще одна афера на 16 млн рублей в отношении попавших под следствие бизнесменов Досмамедовых из Челнов.

О чем Набиев просил Верховный суд РТ на предварительном слушании, почему пять эпизодов его дела были прекращены и кого из ВИП-силовиков допрашивали по этому делу в качестве свидетелей — в материале «Реального времени».