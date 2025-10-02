Из Казани на остров Фукуок во Вьетнаме запустят прямые рейсы

Первый рейс запланирован на 23 ноября

Авиакомпания AZUR air добавила в свое зимнее расписание новые прямые рейсы из Казани на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Первый рейс запланирован на 23 ноября. Вылеты будут осуществляться с периодичностью один раз в двенадцать дней на самолетах Boeing 767-300ER, рассчитанных на 336 пассажиров в салоне экономкласса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Продажа туров с перелетом AZUR air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке, — сказано в сообщении.

Напомним, авиакомпания Nordwind Airlines с 11 ноября запустит прямые рейсы по маршруту Казань — Краснодар. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Рената Валеева