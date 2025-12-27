Новости бизнеса

Холдинг «Чистополье» стал основным владельцем «Лениногорской птицефабрики»

09:19, 27.12.2025

Контрольный пакет акций в размере 99% перешел от ООО «Жак» к АО «ХК «Чистополье»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Холдинг «Чистополье» стал основным владельцем «Лениногорской птицефабрики». В среду произошло изменение состава учредителей предприятия: контрольный пакет акций в размере 99% перешел от ООО «Жак» к АО «ХК «Чистополье».

Как стало известно «Реальному времени», оставшийся 1% акций по‑прежнему находится в собственности Наиля Залакова, который занимает должность операционного директора холдинга.

Напомним, что в 2023 году предприятие пережило серьезный кризис из‑за вспышки птичьего гриппа. Подробнее о деталях сделки и не только можно узнать в нашем еженедельном бизнес-обзоре.

Наталья Жирнова

