Холдинг «Чистополье» стал основным владельцем «Лениногорской птицефабрики»
Контрольный пакет акций в размере 99% перешел от ООО «Жак» к АО «ХК «Чистополье»
Холдинг «Чистополье» стал основным владельцем «Лениногорской птицефабрики». В среду произошло изменение состава учредителей предприятия: контрольный пакет акций в размере 99% перешел от ООО «Жак» к АО «ХК «Чистополье».
Как стало известно «Реальному времени», оставшийся 1% акций по‑прежнему находится в собственности Наиля Залакова, который занимает должность операционного директора холдинга.
Напомним, что в 2023 году предприятие пережило серьезный кризис из‑за вспышки птичьего гриппа. Подробнее о деталях сделки и не только можно узнать в нашем еженедельном бизнес-обзоре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».