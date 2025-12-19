Новости бизнеса

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Новогодние базары открылись в каждом районе Казани

19:53, 19.12.2025

Известно, что на базарах представлены ели, сосны и другие хвойные деревья, выращенные в специальных питомниках

Новогодние базары открылись в каждом районе Казани
Фото: Динар Фатыхов

В Казани начали работу елочные базары. Горожане могут приобрести хвойные деревья на 19 специально оборудованных площадках, расположенных во всех районах города. Об этом сообщает администрация города.

Елочные базары организованы для удобства жителей в разных частях города. Покупатели смогут выбрать и приобрести новогодние деревья в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Приволжском, Кировском, Московском и Советском районах.

Известно, что на базарах представлены ели, сосны и другие хвойные деревья, выращенные в специальных питомниках.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть586.8
  • Нижнекамскнефтехим81.2
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ86.3
  • Нижнекамскшина40.25
  • Таттелеком0.626