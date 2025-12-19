Новогодние базары открылись в каждом районе Казани

Известно, что на базарах представлены ели, сосны и другие хвойные деревья, выращенные в специальных питомниках

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начали работу елочные базары. Горожане могут приобрести хвойные деревья на 19 специально оборудованных площадках, расположенных во всех районах города. Об этом сообщает администрация города.

Елочные базары организованы для удобства жителей в разных частях города. Покупатели смогут выбрать и приобрести новогодние деревья в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Приволжском, Кировском, Московском и Советском районах.

Наталья Жирнова