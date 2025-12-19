Google и Palo Alto заключили сделку на $10 млрд в сфере искусственного интеллекта

Google Cloud предоставит свою инфраструктуру и разработки в области ИИ, а Palo Alto Networks — свои технологии по обеспечению безопасности систем ИИ

Palo Alto Networks, американский разработчик решений в области кибербезопасности, и Google Cloud объявили о расширении стратегического партнерства. Компании планируют объединить усилия в сфере искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе Palo Alto Networks.

Согласно условиям соглашения, Google Cloud предоставит свою инфраструктуру и разработки в области ИИ, а Palo Alto Networks — свои технологии по обеспечению безопасности систем искусственного интеллекта.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на осведомленный источник, сумма сделки составит около $10 млрд в течение нескольких лет. Значительная часть этих средств будет направлена на перенос существующих решений Palo Alto на платформу Google Cloud. Оставшаяся сумма пойдет на разработку новых сервисов с применением технологий искусственного интеллекта.



Наталья Жирнова