Татарстан ставит планку в 7 млн туристов к 2030 году и предлагает ввести для гостей курортный сбор

Существующий турналог вызывает сложности у гостиниц, которым приходится «скрупулезно высчитывать» размеры выплат государству

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году Татарстан принял 4,3 млн туристов, а к 2030 году планирует привлечь в полтора раза больше — 7 млн. Болевой точкой для республики, как и для всех остальных регионов ПФО, остается недостаток номерного фонда. Что может стать подспорьем для развития туризма и над какой фразой гостей спорили Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин — в материале «Реального времени».

Туристов стало больше, но денег они приносят недостаточно

Популярность ПФО у россиян растет: за последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть. За девять месяцев этого года оно составило почти 16 млн. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на заседании Совета законодателей округа, которое прошло сегодня в Казани.

По его словам, по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. Доля местных жителей, которые оценивают возможности для поездок по родному региону как хорошие или средние, достигла 60%.

— На количество турпоездок также положительно влияет развитие речных перевозок на скоростных судах. Этому способствует наличие крупных судостроительных предприятий, в первую очередь в Татарстане и Нижегородской области, — отметил Комаров.

За девять месяцев этого года туристы совершили почти 16 млн поездок по регионам ПФО, сообщил Игорь Комаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако с доходами от туризма дела обстоят не так радужно: доходы от туристический отрасли в ВРП составляют лишь 2,2% — это меньше, чем в среднем по стране. Необходима дальнейшая работа в этом направлении, подчеркнул Комаров.

Одна из ключевых проблем, которые стоят на пути развития туризма в ПФО, — это нехватка мест размещения, сообщили на заседании. Сейчас на округ приходится 14% номерного фонда России, добавил глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

— Во всех регионах ПФО острейший дефицит гостиничного комплекса, — констатировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Без этого рассчитывать на серьезное увеличение [турпотока] невозможно. Нам нужно находить и федеральные, и региональные меры поддержки, чтобы увеличивать и ускорять строительство. Нужно создавать специальные условия для развития систем гостеприимства в муниципальных образованиях.



Во всех регионах ПФО острейший дефицит гостиничного комплекса, заявил Евгений Люлин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нам интересно, может, мы отсталые»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении затронул тему местного самоуправления — напомним, республика «отстояла» двухуровневую систему МСУ. Он подчеркнул, что регион опирается на муниципальных депутатов — их в регионе насчитывается 7,5 тыс. «Даже если нам нужно будет перейти [на другой уровень], надо оставить поселенческий уровень муниципалитета, а районы, города перевести на субъектовый. Это мое мнение», — заявил татарстанский лидер.

В то же время он подчеркнул, что будет важно изучить и опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему.

— Думаю, пройдет два-три года и можно будет проанализировать. Никогда не говори «никогда». В целом время покажет, — сказал татарстанский лидер.

Рустам Минниханов подчеркнул, что будет важно изучить и опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании власти других регионов поделились опытом работы одноуровневой системы МСУ. Рустам Минниханов предложил отправить делегатов и изучить опыт коллег.

— Если у вас стали лучше жить из-за того, что сельсоветы убрали, [мы изучим]. <…> Нам интересно, может, мы отсталые, — посмеялся раис.

Не остался в стороне председатель Госкомитета Татарстана Фарид Мухаметшин — он напомнил, что занимал «твердую позицию» по этому вопросу.



— Нет-нет, мы не отрицаем, — заявил Минниханов.

— А мы отрицаем! — возразил Мухаметшин. — Спросите у сельского народа. Вот 4 млн татарстанцев, почти 1,5 млн на селе живет. Возраст стареющий, вопросов бытовых полно. Сельсоветов не осталось, надо ехать в райцентр — туда и обратно. Зачем усложняете жизнь народу?



Как ПФО привлечь в полтора раза больше гостей к 2030 году

Как рассказал Сергей Иванов, в прошлом году турпоток в ПФО составил почти 19 млн человек — порядка 11% от общероссийского. К 2030 году, согласно поручению президента России, регионам округа предстоит увеличить число гостей в полтора раза.

Чаще всего гостей ПФО привлекает культурно-познавательный туризм, связанный с посещением различных достопримечательностей, добавил Сергей Иванов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего гостей ПФО привлекает культурно-познавательный туризм, связанный с посещением различных достопримечательностей, добавил Иванов. Еще одно направление проекта связано с развитием санаторно-курортного комплекса. Перспектива есть у целого ряда видов туризма: и у природного, и у этнического, и даже у паломнического.

На заседании не раз возвращались к мысли о необходимости развития круизного туризма: регионы ПФО богаты реками, а главная артерия — это, конечно, Волга.

В России развивается тренд на самостоятельные поездки по стране на машине, развитие инфраструктуры трасс М-5, М-7, М-12 создает преимущество для регионов в этом направлении. «На сегодняшний день 60% прироста турпотока в нашей стране обеспечивается за счет автомобильных поездок», — подчеркнул Иванов.

Что касается самого Татарстана, по итогам прошлого года здесь побывало 4,3 млн гостей. Объем услуг в сфере туризма, с учетом смежных областей, достиг 107 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— За последние пятнадцать лет турпоток Татарстана увеличился более чем в три раза. Наша цель — дойти до 7 млн в ближайшие пять лет, — поделился амбициозной целью Иванов.

Он напомнил о том, что в Лаишевском районе должен появиться курортный комплекс «Казань марина» с яхтовой мариной, спа-комплексами и гостиницами. По предварительным расчетам, общий объем государственных и частных инвестиций составит более 29 млрд рублей, будет создано 1 250 номеров. Благодаря этому проекту к 2030 году турпоток в «Казань марину» превысит 620 тыс. человек, заверил докладчик.



Татарстан предлагает переложить турналог с гостиниц на гостей

В прошлом году в десятках регионов России, в том числе Татарстане, начал действовать туристический налог. Иванов признал, что эти средства — дополнительный ресурс для развития отрасли, но предложил переложить траты с гостиниц на самих туристов. Иначе говоря, заменить турналог курортным сбором.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По действующим ныне правилам гостиницы переводят денежную сумму за каждого гостя.

— Процесс налогового учета очень сложный и требует от гостиниц дополнительных человеческих ресурсов. Поскольку плательщиком налога является сама гостиница, отельерам приходится очень скрупулезно высчитывать сумму налога при каждом бронировании номера, оплате проживания. Во-первых, есть много льготных категорий. Во-вторых, необходимость уплаты турналога меняется в зависимости от того, кто и когда оплачивает проживание, — рассказал глава Госкомитета по туризму.



Он предложил вернуться к такой схеме, как курортный сбор, который действовал в 2023—2024 годах в некоторых регионах страны. Плательщиками были сами туристы. Они оплачивали сборы при заселении, и сложностей у гостиниц не было, заявил спикер.

— Уважаемые законодатели, просим вас рассмотреть возможность обратиться в Госдуму с законодательной инициативой в части изменения механизма уплаты турналога по примеру курортного сбора, — резюмировал он.