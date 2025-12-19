Wildberries запускает масштабный ребрендинг пунктов выдачи заказов

Запуск обновленных ПВЗ начнется с 1 февраля

Объединенная компания Wildberries&Russ объявила о начале масштабной программы обновления своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила об этом в официальном телеграм-канале компании.

Сообщается, что реконструкция пунктов выдачи направлена на создание более комфортной среды для покупателей.

— Мы меняемся, чтобы все встречи с вами проходили в светлом, гармоничном пространстве, где каждая деталь — от удобной навигации до теплого света — пронизана нашей заботой, — пишет Ким.

Запуск обновленных ПВЗ начнется с 1 февраля. Изменения коснутся как новых точек, так и уже действующих пунктов выдачи. Компания рассчитывает, что обновленный формат пунктов выдачи положительно скажется на качестве обслуживания клиентов и повысит уровень удовлетворенности покупателей.

Напомним, что ранее Wildberries официально купил сеть «Рив Гош».

Наталья Жирнова