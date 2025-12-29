Потерпевших и свидетелей по делу экс-судьи Набиева ждут на допрос в январе

Сегодня в Верховном суде Татарстана бывшему главе двух судов огласили обвинение, и он его полностью признал

Фото: Динар Фатыхов

Полтора часа понадобилось сегодня сотруднику прокуратуры Татарстана, чтобы огласить обвинение в 7 эпизодах бывшему председателю Менделеевского и Пестречинского райсудов. На вопрос председательствующего о признании вины Ирек Набиев ответил кратко: «Да».

Процесс был отложен на середину января 2026 года — по ходатайству гособвинителя, который планирует начать представлять доказательства с допроса потерпевших. Этот статус в деле экс-судьи получил бизнесмен Вячеслав Утробин, переживший в 2017 году по вине орггруппы похищение, водворение под административный арест и увод со счетов своей фирмы 76,8 млн рублей.

Также Следком признал потерпевшим бывшего главу ПИЗО Тукаевского района Интигама Досмамедова. В 2018-м попал под следствие о земельной сделке на 77 млн рублей, а позже признался — обращался за помощью к председателю Менделеевского райсуда Иреку Набиеву и тот согласился посодействовать за вознаграждение в 16 млн рублей. По версии СК, дело по земле силовики прекратили без какого-либо участия Набиева, да и полномочиями влиять на ход расследования тот не располагал.

О чем Набиев просил Верховный суд РТ на предварительном слушании, почему пять эпизодов его дела были прекращены и кого из ВИП-силовиков допрашивали по этому делу в качестве свидетелей — в материале «Реального времени».