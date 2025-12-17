Эксперты ожидают восстановления цен на алмазы в следующем году

Текущие объемы продаж ювелирных изделий с бриллиантами превышают показатели даже допандемийного периода

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Компания «Алроса» прогнозирует восстановление цен на алмазы в следующем году. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев.

По его словам, уверенный конечный спрос со стороны покупателей создают предпосылки для разворота ситуации на глобальном рынке. Тахиев отметил, что текущие объемы продаж ювелирных изделий с бриллиантами превышают показатели даже допандемийного периода.

В декабре представители «Алросы» информировали РИА «Новости» о том, что рынок алмазов испытывает давление из‑за введения США 50% пошлин на товары из Индии — крупнейшего мирового производителя бриллиантов. При этом в текущем году волатильность цен на алмазно‑бриллиантовую продукцию оказалась ниже, чем в 2023—2024 годах; особая устойчивость наблюдается в сегменте камней от трех карат и выше.



Наталья Жирнова