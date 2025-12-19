Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по развитию яхтенного туризма

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по развитию яхтенного туризма в России. По данным Российского союза туриндустрии, с 2023 года в республике наблюдается значительный рост интереса к водным маршрутам и речным экскурсиям, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время водным туризмом в России пользуются около 7 млн человек, а к 2030 году ожидается увеличение этого показателя до 9—12 млн. Татарстан демонстрирует высокие темпы развития в этой сфере наряду с Мурманской областью и Приморским краем.

Однако отрасль сталкивается с рядом проблем. Основные препятствия для дальнейшего роста — нехватка инфраструктуры, отсутствие достаточного количества стоянок и причалов для маломерных судов, а также разрозненность сервисов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перспективы развития отрасли выглядят обнадеживающе: создание 30—60 маринных узлов может привести к появлению 1,5—3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в сфере водного туризма. Активная аудитория водного туризма и проката оценивается в 2—3 млн человек ежегодно. Напомним, что в строительство туркомплекса «Казань марина» инвестируют 29,4 млрд рублей.

Наталья Жирнова