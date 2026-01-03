Цены на мандарины и апельсины в России упали более чем на 20%

Фото: Реальное время

В середине декабря 2025 года в России зафиксировано существенное снижение цен на основные виды цитрусовых. По данным аналитической компании NTech, мандарины и апельсины стали доступнее более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, средняя стоимость мандаринов составила 145,6 рубля за килограмм, что на 23% ниже показателей декабря 2024 года. Апельсины подешевели на 22%, достигнув цены 128,8 рубля за килограмм.

Тенденция снижения цен затронула и другие фрукты. Хурма стала доступнее на 13%, бананы — на 8%, виноград — на 6%, а манго — на 4%. При этом наблюдался рост цен на лимоны (на 37%) и яблоки (на 7%).

Наталья Жирнова