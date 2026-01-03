Трамп аннулировал сделку Emcore и HieFo из‑за угрозы нацбезопасности США

Он утверждает, что HieFo фактически контролируется гражданином КНР посредством приобретения активов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку в полупроводниковой отрасли между компаниями Emcore и HieFo. Документ, опубликованный 2 января на сайте Белого дома, обосновывает решение угрозой национальной безопасности.

Согласно указу, HieFo не вправе сохранять какие‑либо интересы или права в активах Emcore — как напрямую, так и через партнеров, дочерние компании, аффилированных лиц или иностранных акционеров. Президент утверждает, что HieFo фактически контролируется гражданином КНР посредством приобретения активов. Всем связанным с компанией лицам предписано в течение 180 дней с даты публикации указа отделить все доли, интересы и права в активах Emcore независимо от их местонахождения.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, еще 31 октября администрация Трампа вела переговоры о возобновлении поставок полупроводников от голландской компании Nexperia BV, чьи производственные мощности расположены в Китае. Соглашение предполагалось заключить в рамках саммита Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Наталья Жирнова