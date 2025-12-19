Жители Казани потратят на новогодних распродажах в среднем 16 000 рублей

Аналитики «Авито» опросили жителей Казани и выяснили, как они относятся к новогодним распродажам, что и как на них покупают

Фото: Динар Фатыхов

Устойчивая привычка и осознанный подход

Исследование показало, что 9 из 10 опрошенных делают покупки по праздничным акциям. В среднем они планируют потратить на новогодней распродаже в этом году 16 000 рублей, причем мужчины закладывают бюджет на треть больше.

Новогодние распродажи прочно вошли в покупательские привычки жителей Казани. 86% респондентов хотя бы изредка покупают на них подарки себе и близким. Из них 25% ждут скидок специально, чтобы купить подарки — в основном так поступает молодежь 18—24 лет (39%).

При этом 43% из тех, кто покупает подарки по акциям, признаются, что за последние три года стали делать это заметно чаще. Большинство подходит к распродажам осознанно: 42% внимательно изучают доступные предложения, не допуская спонтанных покупок, а 26% составляют список и выбирают только нужные товары. Так чаще поступает молодежь 18—24 лет (34%).

В основном жители Казани покупают только то, что нужно сейчас (45%), или то, что давно хотелось (24%). Несмотря на сложившийся вокруг распродаж образ импульсивности, берут все подряд ради скидки только 1% опрошенных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что покупают и сколько тратят

Чаще всего новогодние распродажи становятся поводом купить электронику и гаджеты в подарок себе или близким — эту категорию выбирают 40% покупателей. На втором месте — косметика и парфюмерия, ее по таким акциям покупают 38%. Замыкают тройку лидеров товары для дома и ремонта с долей 35%. Мужчины в основном берут на новогодней распродаже электронику (47%). Женщины же чаще покупают одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%).

Почти каждая четвертая участница опроса (23%) покупает на таких акциях нарядную одежду для корпоратива или празднования Нового года. 10% опрошенных специально ищут на распродажах вещи для весенне-летнего сезона — от одежды и обуви до спортивного инвентаря. И еще 58% делают такие покупки иногда, если видят хорошую скидку.

В среднем опрошенные планируют потратить на новогодней распродаже около 16 000 рублей, при этом мужчины — на треть больше, чем женщины. Однако 43% хотели бы уложиться в 10 000 рублей. Еще 36% готовы потратить до 20 000, а больше этих сумм — 20%.