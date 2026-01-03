Wildberries и Russ: блокировки при оплате покупок отсутствуют

Компания Wildberries и Russ опровергла сообщения о блокировках при оплате крупных покупок на маркетплейсе. По данным ТАСС, полученным от пресс-службы компании, все платежные операции осуществляются в штатном режиме без каких-либо ограничений со стороны банков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что покупатели из России якобы столкнулись с проблемами при оплате дорогостоящих товаров. Однако эти сведения не нашли подтверждения у представителей торговой площадки. Компания подчеркивает, что система платежей работает в нормальном режиме и пользователи могут совершать покупки любого ценового диапазона без препятствий со стороны банковских организаций.

Напомним, что с 1 февраля Wildberries запускает масштабный ребрендинг пунктов выдачи заказов.

Наталья Жирнова