Дарья Санникова покинет пост главы комитета по развитию туризма Казани

Она займет пост советника мэра по работе в Ассоциации городов стран БРИКС

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова назначена советником мэра города по работе в Ассоциации городов стран БРИКС. Это решение связано с активным развитием Ассоциации, которая была создана по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и уже объединила более 18 тысяч мэров из 20 стран. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Да, Дарья Александровна покинет пост главы комитета по развитию туризма Исполкома Казани, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.

Ильсур Метшин, который является почетным председателем Ассоциации, отметил, что опыт Дарьи Санниковой в области международного сотрудничества и продвижения туристического потенциала Казани будет полезен для работы Ассоциации. Санникова наладила связи с международными институциями и активно продвигала Казань на международной арене.

Ассоциация городов стран БРИКС+ была создана в июне 2024 года в Казани. Учредительное собрание прошло в Казанской ратуше, где собрались более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, России и других стран. Ассоциация объединила более 18 тысяч городов и муниципалитетов.

В рамках Ассоциации уже прошли несколько комитетов по различным направлениям, включая урбанистику и градостроительство. В Казани была открыта библиотека стран БРИКС+, а также состоялся Международный юношеский фестиваль, который стал одним из крупнейших молодежных мероприятий формата БРИКС+.

Дарья Санникова возглавляет комитет по развитию туризма Казани с 2016 года и за это время значительно увеличила туристический поток в город. Ее работа была отмечена рядом наград, включая благодарность раиса Татарстана и памятную медаль мэра Казани.

Дмитрий Зайцев