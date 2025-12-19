Минфин России утвердил минимальные цены на алкоголь с 2026 года

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, а новые цены будут действовать до 31 декабря 2031 года

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России утвердил новые минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормативам, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки составит 409 рублей, что на 60 рублей выше текущего показателя (349 рублей). Для бренди установлена минимальная цена в 605 рублей (рост на 133 рубля), а коньяк будет стоить не менее 755 рублей (увеличение на 104 рубля).

Помимо розничных цен, изменены и оптовые показатели. Отпускная цена производителя на водку составит 337 рублей, оптовая — 351 рубль. Для бренди установлены цены 457 и 463 рубля соответственно, для коньяка — 546 и 577 рублей.

Новые правила будут действовать до 31 декабря 2031 года. Напомним, что ранее в России был подписан закон, индексирующий акцизы на 2026—2027 годы.

Наталья Жирнова