В Татарстане наблюдался бум спроса на специалистов индустрии красоты в 2025 году — рост на 76%

Средний доход специалистов при подработке составил около 37 тысяч рублей в месяц, а интерес соискателей к вакансиям вырос на 43%

Рынок временных специалистов в сфере красоты показал значительный рост в 2025 году. По данным сервиса «Авито Подработки», в Татарстане предложения о частичной занятости в фитнес-клубах, спа и салонах красоты увеличились на 76%.

Средний доход специалистов при подработке составил около 37 тысяч рублей в месяц, а интерес соискателей к вакансиям вырос на 43%.

Наиболее востребованными в целом по России стали мастера депиляции — спрос на них вырос вдвое, с предлагаемой оплатой около 40 тысяч рублей. Косметологи заняли второе место по динамике спроса: их искали на 60% чаще, предлагая около 42 тысяч рублей. Замыкают тройку визажисты, которых стали приглашать на подработку на 58% чаще с оплатой около 40 тысяч рублей.

Эксперты отмечают растущий интерес к естественным процедурам и заботе о состоянии кожи, волос и ногтей.

— Спрос растет как на базовые услуги, так и на специализированные бьюти-процедуры — от ламинирования ресниц до «ботокса» волос. При этом в центре внимания все больше оказывается естественность и забота о состоянии волос, кожи и ногтей: например, спрос на японский маникюр в 2025 году по России вырос в 2,2 раза, — прокомментировал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Напомним, что средняя зарплата в России достигла почти 100 тысяч рублей.

Наталья Жирнова