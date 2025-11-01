Из аэропорта Казани запустили новые регулярные рейсы в Рас-эль-Хайму

Зарубежный партнер казанского аэропорта будет выполнять еженедельные регулярные рейсы по пятницам

Фото: Максим Платонов

Из Международного аэропорта «Казань» имени Г. Тукая запущены новые регулярные авиарейсы в Рас-эль-Хайму — самый северный эмират ОАЭ. Первый вылет авиакомпании Air Arabia состоялся 31 октября, сообщил Минтранс Татарстана.

Зарубежный партнер казанского аэропорта, авиакомпания Air Arabia, будет выполнять еженедельные регулярные рейсы по пятницам. Первый рейс из Казани показал высокую заполняемость — 95% пассажирских мест. Для гостей в торжественно оформленной зоне регистрации были подготовлены памятные подарки от аэропорта и авиакомпании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полеты осуществляются на лайнерах Airbus A320, вмещающих 174 пассажира. Прибытие в аэропорт «Казань» запланировано на 20:40 по местному времени, вылет из Казани — в 21:30. Длительность перелета составляет около 5 часов.

Авиакомпания Air Arabia является партнером Международного аэропорта «Казань» уже более 12 лет. В настоящее время перевозчик также осуществляет два ежедневных рейса из Казани в Шарджу.

Напомним, что вьетнамская лоукост-авиакомпания VietJet Air начала выполнять прямые чартерные рейсы из Казани в международный аэропорт Камрань.



Анастасия Фартыгина