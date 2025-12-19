«Следствие поспешило с квалификацией»: суд Татарстана оставил в СИЗО бывшего мэра Нижнекамска Муллина

На заседании обвиняемый в превышении и аферах на 35 млн рублей заявил — за годы работы ни рубля из бюджета не украл

Фото: Артем Дергунов

До 3 февраля в СИЗО останется экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Сегодня Верховный суд Татарстана посчитал законным его арест по делу о махинациях с выплатами средств за подбор контрактников на СВО, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании интересы обвиняемого представляли два адвоката — Айрат Валеев и Ильдар Шафигуллин. Оба настаивали на смягчении меры пресечения. Об этом суд просил и сам Муллин.

«Возможно, были какие-то финансовые нарушения, но это не уголовно наказуемые [деяния]», — заявил сегодня в Верховном суде РТ бывший мэр Нижнекамска, отметив, что власти района выполняли и выполнили задачу руководства республики по набору контрактников.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также обвиняемый поделился сведениями — что до его ареста следственные действия по истории с выплатами за рекрутинг бойцов шли порядка 2—3 месяцев. «Я знал — вызывают моих подчиненных и спрашивают. За все это время с моей стороны не было никакой связи [с ними], ни на кого не воздействовал... В день задержания я сказал — полностью готов сотрудничать с органами следствия. Мне очень важно, чтобы те обвинения, которые предъявлены мне, дошли до логического завершения и истины. Я никаких бюджетных средств не крал за все время моей карьеры!»

По словам Рамиля Муллина, при встрече со следователем он предоставил дополнительную информацию, которая может помочь найти доказательства его невиновности, два дня давал показания и надеялся на поддержку СК в части более мягкой меры пресечения. «Для меня важно, чтобы истина восторжествовала! Не собираюсь скрываться — все паспорта мои изъяты, у меня нет желания уезжать отсюда — для меня очень важна моя честь и то, что сделано для блага республики», — заверил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Адвокат Ильдар Шафигуллин указывал — вменяемые его клиенту действия никак не могли быть совершены из корысти:

— Рамиль Хамзович абсолютно не имел цели присвоить средства. В этот непростой для страны период он, как глава района, вкладывал личные средства для набора участников СВО. Ни одного рубля из вменяемых ему в вину не были им присвоены и потрачены на личные нужды. Таким образом, следствие явно поспешило с квалификацией.

Адвокат Айрат Валеев поддержал апелляционную жалобу защиты, указал, что еще при избрании ареста было установлено отсутствие какого-либо давления и попыток скрыться, однако вопрос о более мягкой мере пресечения почему-то не был рассмотрен. Также защитник просил учесть безупречную репутацию Муллина и имеющиеся у него государственные награды.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В свою очередь прокурор Анвар Шакиров заявил о законности решения Набережночелнинского суда, считая, что на первоначальном этапе следствия тяжесть обвинения сама по себе может быть основанием для ареста. «Безупречная репутация Муллина в совокупности с иными материалами не может служить безусловным основанием для изменения меры пресечения», — заметил он.



Напомним, уголовное дело против уже бывшего главы района и неких неустановленных должностных лиц возбудили в 6-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ 3 декабря. В тот же день Муллин после обысков в его доме в Муслюмово и на съемной квартире в Казани был доставлен в Набережные Челны и задержан в кабинете следователя. На следующий день получил статус обвиняемого по трем эпизодам — превышению должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору и двум аферам на 35 млн рублей с лишним.

предоставлено пресс-службой администрации НМР

По версии СК, с 8 августа по 31 декабря 2024 года глава и неустановленные чиновники похитили 11 млн 223 тысячи рублей — средства реготделения ДОСААФ, направленные в Нижнекамск. Способом хищения, как полагают силовики, стало внесение в ведомости должностными лицами заведомо ложных сведений о привлечении ИП Ахатовым на контрактную службу 129 будущих бойцов СВО. ИП Ахатов по договору отвечал за рекрутинг контрактников.

Схожая история и во втором эпизоде дела, только в нем потерпевшим признан сам муниципальный район на сумму не менее 24 млн 743 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были похищены с ноября 2024 года по февраль 2025-го путем предоставления в банки заведомо ложных документов о выполнении тем же ИП обязательств по привлечению на службу не менее 158 граждан.

При избрании самой суровой меры пресечения следователь Марат Хадеев указывал — не все причастные к преступлениям чиновники установлены, а на свободе Рамиль Муллин может задействовать свои связи в органах власти республики для давления на свидетелей и создания иных помех расследованию. В речи представителя СК прозвучало, что всего в адрес ИП Ахатова по второму эпизоду перечислялись 65 млн рублей, из которых 4,2 млн рублей «съела» банковская комиссия, но всю сумму в качестве хищения бывшему главе не вменяют.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я действовал в интересах страны и победы на СВО! Я — Муллин Рамиль Хамзович — не то что не присвоил бюджетные средства, я даже не получил средства, которые мною были потрачены на решение данного вопроса. Я все расчеты сказал, и они подтверждаются списками и словами моих подчиненных. Не собираюсь препятствовать следствию. Наоборот, собираюсь сотрудничать, так как мне важна истина, мне важно не запятнать мою честь, — выступал в Набережночелнинском суде Рамиль Муллин, подчеркивая, что отдал госслужбе 30 лет. — Надеюсь на справедливое расследование и справедливое правосудие».

По версии обвиняемого, хищения не было. Чтобы закрыть поставленный властями республики план — 1 000 контрактников в 2024-м и 750 в 2025-м (Муллин ушел в отставку с поста главы весной текущего года, — прим. ред.), району пришлось изыскивать средства. С его слов, решение использовать для этой цели бюджет он согласовал на вышестоящем уровне, а кроме того, лично занял у друзей, знакомых и родственников 25 млн рублей, из которых смог вернуть только 21,5 млн.

По этому делу к ответственности уже привлекается директор центра «Патриот» Айрат Шарифуллин (сейчас под домашним арестом, — прим. ред.), он и предприниматель Искандер Ахатов фигурируют в качестве свидетелей в деле Муллина. Также в этом списке — бывший замглавы Нижнекамского района Александр Умников и начальник управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнар Сираев.

Ирина Плотникова