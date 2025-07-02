Авиакомпания ОАЭ запустит прямые рейсы между Абу-Даби и Казанью

Полеты начнутся в декабре этого года

Фото: Максим Платонов

Объединенные Арабские Эмираты запускают прямое авиасообщение между Абу-Даби и Казанью с декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании-авиаперевозчика.

Полеты начнутся с 4 декабря и продлятся до 19 апреля 2026 года. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Время в пути из столицы ОАЭ в Казань составит 4 часа 15 минут. В обратную сторону самолеты будут лететь 4 часа 25 минут.

Ранее Малайзия заявила о желании запустить прямые авиарейсы из Казани после возобновления авиасообщения с Россией.



Дарья Сайфиева