Авиакомпания ОАЭ запустит прямые рейсы между Абу-Даби и Казанью
Полеты начнутся в декабре этого года
Объединенные Арабские Эмираты запускают прямое авиасообщение между Абу-Даби и Казанью с декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании-авиаперевозчика.
Полеты начнутся с 4 декабря и продлятся до 19 апреля 2026 года. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Время в пути из столицы ОАЭ в Казань составит 4 часа 15 минут. В обратную сторону самолеты будут лететь 4 часа 25 минут.
Ранее Малайзия заявила о желании запустить прямые авиарейсы из Казани после возобновления авиасообщения с Россией.
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