Легенда о сорока воительницах, горы и виноград
Путевые заметки из Таджикистана. Часть первая
Таджикистан — непривычное место для русского туриста. Пока нами страна не воспринимается как привлекательный маршрут для отдыха. Но, несмотря на еще существующие стереотипы, Таджикистан отличается от былых представлений и может впечатлить путешественников своими горными пейзажами, кристально-чистыми озерами и архитектурой на стыке традиций и современности. Страна поражает своими контрастами и сильной непохожестью на европейские курорты. «Реальное время» расскажет и покажет те места, о которых незаслуженно не слышал российский турист.
Город контрастов
Полет из Казани до столицы Таджикистана, Душанбе, занимает 3,5 часа. Если с высоты птичьего полета Татарстан представляется бесконечными зелеными равнинами, полями и лесами, то Таджикистан резко контрастирует своим горным, желто-коричневым пейзажем.
Первым делом при въезде в Душанбе в глаза бросается большое количество свежей зелени — пеканы, ели, клены и розовые кусты. Здесь и там встречаются скверы и парки с красивыми фонтанами — их тоже здесь много, видимо, в связи с засушливым климатом.
Примечательными оказались и многочисленные стройки — по словам местных, город стал большой стройплощадкой около пяти лет назад и не теряет этих оборотов. Душанбе предстал очень контрастным городом: с одной стороны — современные жилые комплексы, торговые центры и рестораны, с другой — старые, обшарпанные, не ремонтированные со времен СССР дома.
К слову, советский стиль здесь остался в большой концентрации — конструктивистские здания, плакаты с лозунгами того времени и фрески. Это тоже вносит свою лепту в контрастный облик города.
В центре — ухоженные улицы, зеленые скверы, дворцового вида правительственные здания, много фонтанов. А практически напротив — грязные, старые жилые дома или магазинчики с явным провинциальным колоритом.
Но, пожалуй, самым непривычным стало транспортное движение — оно беспорядочное. На большей части дороги нет разметок, светофоры встречаются редко, а машины и люди сливаются в единый хаотичный поток.
Неотъемлемая часть душанбинского пейзажа — горы. Их видно практически из любой точки города, а единственную помеху для этих видов могут создать высотки.
Ближе к окраинам город постепенно перетекает в частный сектор. И снова контрасты. После яркого и современного центра на узких улочках появляются глиняные низкие домишки, между которыми играют дети. Есть и более богатые дома — из кирпича или дерева на несколько этажей.
Ночью Душанбе превращается в город огней. Зажигается все — от фонарей до мостов и высоток. Количество людей на улицах при этом заметно уменьшается, но в многочисленных заведениях можно увидеть веселую молодежь.
Виноград на потолке
В часе езды от Душанбе располагается Турсунзаде — столица аграрного района Таджикистана. В 2019 году население города насчитывало всего 53,7 тыс. человек — но с тех пор ежегодно растет. Столица названа в честь поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде.
Назвать Турсунзаде туристическим направлением сложно, но он может быть интересным для тех, кто хочет погрузиться в местную культуру и насладиться природой. Кроме того, район славится своими виноградниками.
Дорога сопровождается живописными пейзажами, кругом — хлопковые и рисовые поля и виноградники. Площадь последних, к слову, в одном только Турсунзаде составляет 5,7 тыс. га. В год здесь собирают более 120 тыс. тонн ягод. Этого хватает для обеспечения всей страны и даже экспорта в Казахстан, Россию и Киргизстан.
На одном из виноградников Турсунзаде, который пока закрыт для туристов, есть прицел на создание специального маршрута. Виноград здесь растет особым образом — его ветви в специальной технике обвязывают вокруг горизонтальной сетки. Благодаря этому создается некий потолок, с которого свисают тяжелые грозди.
Изначально на этом месте, у подножия гор, находилась безводная пустыня — тут ничего не росло. Однако в 2015 году здесь провели насосное орошение из горных рек. Тогда же посадили виноград, который быстро дал плоды. Теперь он разросся на площади в 105 га и укрывает в своей тени в жаркий день.
Как рассказывает владелец виноградника Худжи Мимат, часть винограда сушат и продают в виде изюма, еще одну — оставляют свежей, а оставшееся отправляют на производство меда (патока) и вина.
Женщины сильные, как скалы
На 250 км южнее Душанбе, в предгорьях хребта Хазратишох, находится Муминабадский район. Основную его часть составляют горные аулы, жители которых занимаются сельским хозяйством, в частности животноводством (как и большая часть Таджикистана). Приехать сюда стоит хотя бы для того, чтобы погрузиться в местный колорит, жизнь тут отличается своей размеренностью.
Туристы сюда приезжают нечасто, поэтому для местных детишек каждый новый человек — событие. Они машут руками вслед проезжающим машинам, пытаются заговорить с остановившимися и с удовольствием соглашаются на фотографии. Лучше заранее приготовить им маленькие подарки в знак благодарности за фото.
Однако, помимо колоритных аулов, здесь есть и признанные достопримечательности — к ним, например, относится «Долина сорока девушек» — Чилдухтарон, которая находится на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря. Знаковость объекта заключается в необычных 60-метровых скалах пирамидальной формы.
Согласно легенде, долина издревле славилась богатством и плодородием. Это привлекало внимание воинственных соседей, которые неоднократно пытались захватить территорию, но получали отпор.
Однажды Чингисхан послал в долину свои войска с приказом покорить этот край. Мужчины встали на защиту родной земли, однако силы были неравны. Когда воины пали в бою, их место заняли сорок юных дев в мужской одежде. Они бились три дня и три ночи, истребив множество врагов. Однако на четвертый день войско Чингисхана окружило девушек, и те обратились к Аллаху с мольбой. Он обратил их в красные от крови врагов скалы, которые преградили дорогу захватчикам.
Теперь в долину приезжают для того, чтобы насладиться горными пейзажами и послушать местные легенды. А прямо напротив скал стоит единственное на много километров строение — гостиница, где и останавливаются туристы.
