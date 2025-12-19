В Челнах пресекли уклонение предприятия от уплаты налогов в сумме 12 млн рублей

Прокуратура Набережных Челнов проверила работу местной компании ООО «НПО «Т»

Прокуратура Набережных Челнов проверила работу местной компании ООО «НПО «Т» и нашла серьезные проблемы с налогами, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что предприятие не заплатило в бюджет больше 11,6 миллиона рублей. Из этой суммы: 8,4 миллиона — долг по НДС (налогу на добавленную стоимость); 2,5 миллиона — неуплата налога на прибыль; 663 тысячи — задолженность по НДФЛ (налогу на доходы).

Сообщается, что после того как прокуратура обратила внимание на проблему, руководство компании все же погасило долги. Напомним, ранее в Казани осудили директора компании «ТриТон Трейд» за взятки нефтянику.

Наталья Жирнова