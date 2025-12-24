Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Казани — 105 тысяч рублей

При этом было отмечено, что 13 казанских организаций имеют задолженности по выплате зарплат общим объемом 42 млн рублей

Заместитель исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров сообщил на заседании городской комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов, что средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий столицы Татарстана достигла 105 тысяч рублей.

При этом комиссия констатировала наличие проблем в сфере трудовых отношений. Было отмечено, что 13 казанских организаций имеют задолженности по выплате зарплат общим объемом 42 млн рублей перед 254 сотрудниками. Наряду с этим, обнаружено 285 предприятий, где сотрудники получают оплату труда ниже прожиточного минимума.

Минздрав республики выразил озабоченность относительно широкого распространения теневых расчетов за труд, особенно в частных детских садах и медицинских клиниках. Замечено, что некоторые организации предпочитают выдавать деньги наличными, скрывая реальный доход от налоговой отчетности.

Еще одним важным вопросом стала безопасность на производстве. В Казани за истекший период зарегистрировано 46 несчастных случаев, включая 27 производственных происшествий, повлекших гибель шести человек. Большая часть нарушений была своевременно исправлена, однако на одном предприятии строительные площадки имели серьезные недостатки в охране труда, что привело к передаче результатов проверки в прокуратуру.

Отмечалось, что число работоспособных граждан с инвалидностью, проживающих в Казани, значительно превосходит количество официально трудоустроенных лиц. Из примерно 18 тысяч трудоспособных инвалидов лишь чуть менее семи тысяч имеют работу. Глава министерства труда предложила работодателям обратить особое внимание на выполнение требований по созданию специализированных рабочих мест для инвалидов.

