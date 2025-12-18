Более половины вакансий на рынке Татарстана закрываются в течение месяца

Исследователи обращают внимание на то, что ключевое влияние на ускоренный подбор оказывают современные методы и инструменты

Фото: Максим Платонов

Крупнейшее российское сообщество работодателей совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провело масштабное исследование рынка труда Приволжского федерального округа (ПФО). Согласно его итогам, большинство компаний региона значительно повысило эффективность процесса подбора персонала, применяя новые HR-технологии.

Согласно представленным данным, около 45% организаций, активно использовавших автоматизированные процессы управления персоналом за прошедший год, сумели существенно увеличить скорость закрытия открытых вакансий. Треть участников исследования отметили сохранение эффективности подбора без существенного изменения временных рамок. Такие улучшения достигались путем внедрения современных технологий и оптимизации рабочих процессов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее заметный прогресс зафиксирован в регионах, традиционно считающихся передовыми в сфере развития инноваций, особенно в Республике Татарстан. Здесь многие компании подчеркнули положительную роль цифровой трансформации на всех стадиях кадрового подбора, начиная от первичного скрининга заявок и заканчивая оформлением нового сотрудника.

Среди конкретных результатов анализа выделяются следующие цифры:

Средний срок закрытия большинства вакансий составляет менее месяца, причем подавляющее число компаний находит подходящего кандидата в течение первых четырех недель после размещения объявления.

Некоторые организации способны проводить успешный подбор сотрудников еще быстрее: примерно каждый десятый работодатель тратит на этот процесс всего одну-две недели, а отдельные компании укладываются и вовсе в первую неделю.

Для высококвалифицированного персонала временные рамки увеличиваются, однако среднее значение редко превышает два месяца.

Исследователи обращают внимание на то, что ключевое влияние на ускоренный подбор оказывают современные методы и инструменты. Так, многие компании используют разнообразные механизмы привлечения талантов: от традиционных реферальных программ до новейших технологий искусственного интеллекта, позволяющих анализировать и ранжировать резюме соискателей.

Ранее «Реальное время» писало, что бюджетники получили право бесплатно размещать объявления на HeadHunter.

Ариана Ранцева