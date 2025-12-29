«Имею допуск к секретности»: в суде РТ оглашают обвинение экс-судье Набиеву по эпизоду взятки 17 млн

Ранее признавший вину ВИП-подсудимый был недоволен вниманием СМИ и просил перевода процесса в закрытый режим

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Верховном суде Татарстана началось оглашение обвинительного заключения по семи эпизодам уголовного дела бывшего главы Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева. Три года он находился в международном розыске, а три месяца назад вернулся, был водворен в СИЗО и полностью признал вину, сообщает журналист «Реального времени».

На старт процесса двое потерпевших и их представители не приехали. Интересы Набиева представляла адвокат по назначению Гульсум Закирова. Гособвинение поддерживал Дмитрий Зайцев.

Сам Ирек Набиев представился безработным, разведенным, с высшим образованием за плечами. Он просил суд об удалении из зала журналистов.

— Я категорически против присутствия СМИ с учетом моей прежней работы. И также я имею допуск к секретности... имел... Поэтому они не могут находиться, — пытался качать права подсудимый.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Адвокат его позицию поддержала. Гособвинитель оставил вопрос на усмотрение, отметив, что процесс назначен в отрытом режиме. Судья Ильшат Тухватуллин не нашел оснований для засекречивания, сообщив подсудимому, что в его уголовном деле и обвинении никакие материалы, содержащие гостайну, не упоминаются.

После подробнейшего разъяснения прав и обязанностей сторон слово предоставили представителю прокуратуры для оглашения обвинения.

В деле — семь эпизодов инкриминируемых Иреку Набиеву преступлений в период работы председателем Менделеевского райсуда в 2016—2019 годах, в числе которых — взятка на 17 млн рублей от бывшего водителя суда и бизнесмена Алексея Кайманова, афера на 76,8 млн рублей с похищением директора фирмы «Кишер» Вячеславом Утробиным, вымогательством у него, подстрекательство начальника межрайонной налоговой инспекции к превышению полномочий — с целью облегчить хищение средств «Кишера», а также легализация добытых преступным путем средств и еще одна афера на 16 млн рублей в отношении попавших под следствие бизнесменов Досмамедовых из Челнов.

