Татарстан занял четвертое место по объему продаж автомобилей по итогам года

Такие данные представил «Автостат»

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему продаж автомобилей, заняв 4‑е место с долей 4,7%. Такой результат сопоставим с показателем Краснодарского края, также имеющего долю 4,7%, сообщает сооснователь «Автостата» Сергей Целиков.

Лидером по объему продаж стала Москва с долей 12,9%, следом — Московская область с долей 7,3%. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 5,9%.

Соседние с Татарстаном регионы также заняли свои места в десятке лидеров по продажам: после Краснодара, на 6-м месте расположилась Самарская область с результатом за год 3,5%. Далее на 7-м месте расположилась Башкирия — 2,9%. И с таким же результатом закрывает год Нижегородская область.

Напомним, что спрос на б/у автомобили от дилеров в Татарстане вырос на 9,6% за год.

Наталья Жирнова